57 procent van de zzp’ers wint advies in bij verzekeringsadviseurs

21 september 2022 - Hoe zit het eigenlijk met mijn verzekeringen? Wat als mijn klanten niet betalen? Is elektrisch rijden niet veel te duur? Allerlei vragen die leven onder zzp’ers, zo blijkt uit een onderzoek dat Allianz liet uitvoeren door researchbureau GfK onder 500 zelfstandigen zonder personeel. Daaruit blijkt onder meer dat de meerderheid van de zzp’ers zich laat adviseren bij het afsluiten van verzekeringen en dat bijna driekwart van de ondervraagden na het afsluiten niet meer controleert of het nog goedkoper kan.

Ruim de helft (57 procent) van alle verzekeringen sluit de zzp’er af via een adviseur. Dat gebeurt grotendeels fysiek. De meest genoemde reden om bij een verzekeringsadviseur langs te gaan, is de deskundigheid en advisering. Van alle ondervraagden die advies inwinnen, kiest 56 procent van de ondernemers voor een verzekeringsadviseur. Een accountant (wlf procent) en de branchevereniging (tien procent) staan op plek twee en drie.Kunnen die verzekeringen niet een stuk goedkoper? Met die vraag is het overgrote deel van de ondervraagden na het afsluiten van een verzekering niet meer bezig, zo blijkt uit het onderzoek van Allianz. Slechts acht procent van de zzp’ers geeft aan dat ze elk jaar kijken of het ergens goedkoper kan. Negentien procent doet dat af en toe, maar niet elk jaar, en bijna driekwart (73 procent) van de zelfstandigen kijkt er na het afsluiten van een verzekering niet meer naar om.Ruim een kwart van de zzp’ers met een bestelauto heeft enige interesse in elektrisch rijden. Bij zelfstandigen zonder personeel die in een personenauto rijden, is dat aantal hoger: 40 procent. De meest gehoorde reden om niet te kiezen voor elektrisch vervoer is dat het niet handig is (42 procent) of te duur (30 procent). Toch geeft bijna een kwart van de ondervraagden aan dat het volgende bedrijfsvoertuig elektrisch gaat worden.Chris van der Feltz, Head of Sales Schade bij Allianz Benelux: "Het is goed om te zien dat een groot deel van de zzp’ers de toegevoegde waarde van een verzekeringsadviseur ziet en herkent. Ondernemen brengt naast kansen ook risico’s mee. Het is verstandig dat je als ondernemer een verzekeringsadviseur raadpleegt als je wilt overstappen naar elektrisch rijden. Een verzekeringsadviseur helpt je met vraagstukken als: Is de verzekering nog passend? Kan de verzekering goedkoper? Waar liggen momenteel kansen op het vlak van verduurzaming en elektrisch rijden? De overheid stimuleert de overgang naar elektrisch rijden. Een verzekeringsadviseur weet welke subsidiemogelijkheden daarvoor aanwezig zijn en weet ook welke verzekeraars passende oplossingen kunnen bieden.