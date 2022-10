Gemiddelde omzetgroei mkb in maand tijd gehalveerd

5 oktober 2022 - Nederlandse mkb-bedrijven realiseerden in juni een gemiddelde omzetgroei van 8,22 procent. In mei bedroeg dit percentage nog 17,29 procent, waarmee de gemiddelde omzetgroei in een maand tijd ruim gehalveerd is. Dat blijkt uit cijfers van de Exact MKB Monitor, die gebaseerd zijn op verwerkte data van 340.000 administraties. Uit diezelfde monitor blijkt ook dat de omzetgroei in juni de laagste is in bijna anderhalf jaar tijd.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

"We signaleren in juni nog altijd een positieve omzetgroei," vertelt Marcus Schuite, Senior Solution Marketing Manager bij Exact. "Maar waar de gemiddelde omzetgroei in april en mei nog toenam ten opzichte van de maand ervoor, zien we in juni een vrij sterke daling in de groei. Vooral de handel is hard geraakt in juni. Ondernemers in deze sector zagen hun omzetgroei het sterkst afnemen met ruim 71 procent van 9,05 procent in mei naar 2,57 procent in juni. Ook mkb-bouwbedrijven en horecaondernemers zagen hun omzetgroei sterk teruglopen, met respectievelijk 70 procent en 50 procent. Deze cijfers laten goed zien dat consumenten de hand op de knip houden en voorzichtig zijn met het doen van uitgaven."Niet alleen consumenten, maar ook ondernemers zijn voorzichtig met het doen van uitgaven. Dat blijkt uit de liquiditeitscijfers die laten zien hoeveel procent van de mkb-bedrijven een financiële buffer heeft van € 10.000,- of meer. Marcus Schuite vervolgt: "Ondernemers zien hun omzetgroei dalen en bereiden zich voor op economisch moeilijke tijden door geld achter de hand te houden en investeringen uit te stellen. Het record van mei is in juni zelfs verbroken. Momenteel heeft gemiddeld 61,22 procent van alle mkb-bedrijven een financiële buffer van minimaal € 10.000,-. Zo hoog is het nog nooit geweest."