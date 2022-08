MKB sluit eerste kwartaal af met dalende omzetgroei

4 augustus 2022 - Nederlandse mkb-bedrijven zien hun omzetgroei sinds januari van dit jaar afnemen. Waar ondernemers in de eerst maand van het jaar nog een gemiddelde omzetgroei van 21,44 procent noteerden, is dit in de slotmaand van het eerste kwartaal afgenomen tot 12,84 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Exact MKB Monitor, die gebaseerd zijn op verwerkte data van 340.000 administraties. Uitzondering op de regel was de horeca, deze sector zag de gemiddelde omzetgroei na de lockdown juist flink toenemen, van 32,52 procent in januari naar 134,05 procent in maart.

"Het einde van de lockdown op 26 januari was natuurlijk dé reden voor de sterke omzetgroei in de horeca in februari en maart," vertelt Marcus Schuite, Senior Solution Marketing Manager bij Exact. De handel was de sector die zijn gemiddelde omzetgroei in het eerste kwartaal het sterkst zag teruglopen. Van bijna 28 procent in januari naar circa tien procent in maart, een daling van zo’n achttien procent. We vermoeden dat de toenemende inflatie de oorzaak van deze dip is. De stijgende prijzen hebben een remmend effect op de verkopen. Met een gemiddelde omzetgroei van slecht 0,89 procent in maart is accountancy overigens de sector met de laagste groei."Terwijl de gemiddelde omzetgroei in het eerste kwartaal daalde, nam het aantal mkb’ers met een positieve cashflow toe. Daarmee waren ondernemers in maart beduidend voorzichtiger in het doen van uitgaven dan in januari. In de eerste maand van 2022 had slechts 37,87 procent van alle mkb-bedrijven meer geld in kas dan het uitgaf, in maart steeg dit percentage naar 51,10 procent. "We zien dit ook terug in cijfers over de liquiditeitspositie," besluit Marcus Schuite. "Het percentage mkb-bedrijven dat de maand heeft afgesloten met een cashflowpositie van minimaal 10.000 euro is in het eerste kwartaal van dit jaar opgelopen van 58,70 procent in januari naar 60,53 procent in maart."