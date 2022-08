Aantal mkb-bedrijven met financiële buffer was nog nooit zo hoog

31 augustus 2022 - Het percentage mkb-bedrijven dat een financiële buffer van minimaal 10.000 euro heeft, is in mei van dit jaar naar een historische hoogte van bijna 61 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Exact MKB Monitor, die gebaseerd zijn op verwerkte data van 340.000 administraties. Uit de monitor blijkt ook dat de gemiddelde omzetgroei onder mkb-bedrijven in mei 16,73 procent bedraagt. Daarmee is er na een eerste kwartaal, dat gekenmerkt werd door dalende omzetgroei, nu voor de tweede maand op rij sprake van een stijging in gemiddelde omzetgroei.

"Sinds de start van onze meting, bijna vier jaar geleden, zien we het percentage mkb-bedrijven dat een buffer van minimaal €10.000,- heeft steeds een beetje oplopen. Zo hoog als nu, bijna 61 procent, is het nog nooit gewees,t, vertelt Marcus Schuite, Senior Solution Marketing Manager bij Exact. "Aan het eind van het eerste kwartaal zagen we al dat steeds meer mkb-bedrijven de maand afsloten met een positieve cashflow. Deze cijfers laten zien dat ze ook op de lange termijn meer geld in kas houden. Net als voor consumenten zijn het ook voor mkb’ers economisch spannende tijden. Toenemende productiekosten, lange levertijden en een tekort aan personeel maken ondernemen uitdagend en resultaten onzeker. We signaleren dat investeringen worden uitgesteld en de financiële buffers oplopen."Nederlandse mkb-bedrijven realiseerden in mei een gemiddelde omzetgroei van 16,73 procent. Daarmee is er voor de tweede maand op rij sprake van een stijging in gemiddelde omzetgroei. De sterkste toename werd behaald door mkb-bouwbedrijven, die de gemiddelde omzetgroei ruim zagen verdubbelen van 7,41 procent in april naar 16,94 procent in mei. Ook productiebedrijven zagen hun omzetgroei flink stijgen, van 11,23 procent naar 21,22 procent. Horecabedrijven zagen hun gemiddelde omzetgroei, die na de lockdown in eerste instantie zeer sterk toenam, juist fors dalen: van 171,95 procent in april naar 74,84 procent in mei. "Hoewel het ook voor ondernemers onzekere tijden zijn, is er wat ons betreft niet direct reden tot paniek. Mkb’ers realiseren nog altijd omzetgroei en op dit moment zijn de cashflow- en liquiditeitscijfers goed. Bovendien is de betaaltermijn stabiel en wordt er met een gemiddelde van nog geen 30 dagen ook vrij snel betaald. Alleen de horeca moeten we in de gaten houden. We verwachten dat mensen door de sterke inflatie zullen bezuinigen op uitjes, waardoor de omzetgroei in die sector wellicht verder afneemt."