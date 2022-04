Zakelijke dienstverleners verwachten een buitengewoon boekjaar

29 april 2022 - Zakelijke dienstverleners zijn uitzonderlijk optimistisch over de huidige markt: maar liefst vier op de vijf (83 procent) zakelijke beslissers verwacht het huidige boekjaar een hogere omzet te realiseren dan vorig jaar. En dat niet alleen; 82 procent verwacht ook een groei van hun klantenkring. Dat blijkt uit onderzoek van Unit4 uitgevoerd door onderzoeksbureau PAC onder beslissers bij 250 Europese zakelijke dienstverleners.

Zakelijke dienstverleners hebben diverse plannen om de verwachte groei te realiseren. Voor de helft is het aantrekken van nieuwe klanten een van de belangrijkste groeifactoren. Voor bijna veertig procent van alle Europese dienstverleners spelen fusies en overnames de belangrijkste rol. Uiteindelijk vormen de huidige klanten de stabiele basis: maar liefst negentig procent van de respondenten rekent erop dat de omzet die vanuit hen komt de primaire dan wel secundaire groeifactor zal zijn.Toch is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn: uit het onderzoek komen ook duidelijke pijnpunten naar voren die de groei van organisaties belemmeren. Zo zorgt de huidige arbeidsmarkt voor grote uitdagingen. Bij maar liefst zestig procent van alle organisaties is er sprake van een personeelsverloop van meer dan tien procent, bij bijna een derde (30 procent) ligt dit zelfs boven de twintig procent. Dit heeft gevolgen voor de personeelsbezetting: één op de vijf (negentien procent) respondenten slaagt er niet in een personeelsbezetting van zeventig procent te realiseren, een percentage dat door de sector als benchmark wordt beschouwd.Een ander struikelblok is de technologische gereedheid. Zo ziet 71 procent de afhankelijkheid van legacy systemen en een gebrek aan integratie tussen bedrijfskritische applicaties als de belangrijkste belemmering voor innovatie. Een ander veel genoemd probleem dat innovatie in de weg zit, is het gebrek aan essentiële prestatiedata (62 procent).Mark Gibbison, head of Strategic Motions for New Business bij Unit4: "Toekomstig succes in de zakelijke dienstverlening is afhankelijk van de manier waarop innovatieve bedrijven op de huidige behoeften van klanten inspringen. Dit vraagt om een IT-infrastructuur die een flexibele basis heeft, maar die ook als centrale bron van informatie dient. Bedrijven moeten daarnaast nauwgezet aandacht besteden aan het personeelsbeheer. Dit is nodig om personeelsverloop te voorkomen en maximale herhalingsomzet uit bestaande klanten te halen."Nick Mayes, onderzoeksdirecteur bij PAC: "Nu het optimisme in de zakelijke dienstverlening terugkeert, kan het voor zakelijke besluitvormers verleidelijk zijn om voorbij te gaan aan de belangrijkste pijnpunten die uit dit onderzoek blijken. Voor organisaties is het echter belangrijker dan ooit om de juiste strategieën te hanteren, zowel voor het waarborgen van duurzame groei, als het realiseren van de nodige flexibiliteit om in te spelen op de behoorlijk wisselvallige marktomstandigheden. 2022 is misschien nog niet het jaar van ‘overnemen of overgenomen worden’, maar bedrijven zouden geen illusies moeten koesteren. Want er is niet alleen maar sprake van kansen voor groei; ook de druk vanuit de markt neemt toe."