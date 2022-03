Kansen door corona: aantal aannemers groeit hard

14 maart 2022 - Wat Nederlanders doen tijdens een pandemie? Verbouwen! Dat bleek uit een enorme groei van het aantal aannemers de afgelopen jaren. Sinds de start van de pandemie begin 2020 schreven 21.380 Nederlanders zich in bij de KvK als ‘Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw’. Een groei van 32 procent. Nederland telt nu 89.065 aannemers. Dit en meer blijkt uit cijfers van BoldData.

Nederland telt nu 89.065 aannemers. Bijna al deze aannemers werken zelfstandig, 89 procent is zzp’er. In de afgelopen tien jaar is het aantal aannemers bijna verdubbeld (+75 procent): van 51.445 aannemers begin 2012 naar 89.065 begin 2022. Alleen in 2019 vond er voor het eerst in tien jaar een daling plaats van vier procent. Daarna zette de groei onverminderd door. Sinds begin 2020 kwamen er maar liefst 21.380 aannemers bij, een stijging van 32 procent. Zuid-Holland telt de meeste aannemers. Deze provincie steekt er met 23.545 aannemers met kop en schouders bovenuit. Niet vreemd aangezien deze provincie ook veruit de meeste bewoonde woonruimtes van Nederland telt (1.639.675). Op de tweede plek staat Noord-Holland met 16.475 aannemers. Zeeland is van alle provincies het minst sterk vertegenwoordigd met slechts 1.830 aannemers.Deze stijgende trend is ook waar te nemen bij andere branches binnen de bouw. Vooral elektriciens doen het goed. Sinds de start van de pandemie zijn er 2.830 nieuwe elektriciens bijgekomen, een groei van 26 procent. Naast elektriciens zijn er ook veel nieuwe loodgieters (+zeventien procent) en dak bouwers (+21 procent) bijgekomen. Het schildersvak is minder populair. Deze branche groeide sinds de start van de pandemie slechts met zeven procent.