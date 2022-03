Zo stap je níet in de valkuil van (te) snel groeien

17 maart 2022 - Zit jouw bedrijf in de lift en haal je enorm veel leads binnen, maar is dit vooral te wijten aan externe factoren zoals de coronapandemie of een gebrek aan concurrentie? Dan kan het zomaar zijn dat je binnenkort een plan B nodig hebt. Want het probleem met externe factoren is dat je er geen grip op hebt. Zo snel als kansen zich voordoen, kunnen ze ook weer verdwijnen.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Je blik naar binnen richten is dan ook dé oplossing om jouw positie op de markt te verstevigen en je naamsbekendheid te vergroten. Zes tips om jouw positie op de markt te verstevigen:Hoe specifieker jij weet hoe jouw onderneming zich onderscheidt van de concurrent, hoe beter je dit kunt communiceren naar de buitenwereld. Als je voor jezelf namelijk niet duidelijk hebt waar je als bedrijf voor staat, is het vrijwel onmogelijk om ook anderen hiervan te overtuigen. Geen expertise in huis? Dan is dit hét moment om een marketingbureau of branding agency in te schakelen. Deze informatie vormt namelijk de rode draad binnen alle facetten van jouw onderneming. Je marketing, communicatie én algehele strategie.Bestudeer het zoekgedrag van jouw doelgroep door gebruik te maken van handige tools als Google Analytics en Google Search Console. Deze tools geven je namelijk inzicht in de meest bezochte en best converterende pagina's binnen jouw website. Daarnaast kun je in Google Search Console eenvoudig zien via welke zoekwoorden bezoekers op jouw shop of een specifieke pagina terecht gekomen zijn. Stuur je een wekelijkse of maandelijkse nieuwsbrief uit? Zet deze dan eenmalig in om jouw klanten de kans te geven hun mening te delen. Het dialoog aangaan is namelijk essentieel om jouw doelgroep écht te leren kennen!Google Analytics is niet alleen handig voor het ontdekken van toppagina's, maar laat je ook zien op welk punt klanten uitstappen als ze géén aankoop doen. Zo kun jij de gebruikservaring van jouw klanten finetunen en hoef je geen omzet meer mis te lopen. Maar nog belangrijker: klanten hoeven niet meer gefrustreerd te raken omdat bepaalde functies niet goed of helemaal niet werken.Focus niet alleen op het werven van nieuwe klanten, maar probeer ook je huidige klanten en ‘warme’ prospects te verleiden tot een aankoop. Ben je bijvoorbeeld net als Maxilia Relatiegeschenken actief in de B2B-sector, dan is het gebruikelijk voor klanten om eerst een offerte aan te vragen. Wacht je als braafste jongetje van de klas netjes op een reactie, dan is de kans groot dat een aantal klanten afhaken. Daarom besteden we bij Maxilia veel tijd aan het optimaal inrichten van de e-mail flow tijdens het oriëntatie- en het aftersalesproces. Ben je actief bij een reisorganisatie dan kun je met ditzelfde principe klanten warm maken voor het boeken van excursies, al voordat ze op hun bestemming gearriveerd zijn.Weet je waar jouw bedrijf voor staat, wie jouw klanten zijn en waar je naartoe wilt? Dan is het tijd om dit van de daken te schreeuwen. En dát kan ook weer op verschillende manieren. Deel je expertise via een vlog of blog. Inspireer je klanten via social media. Of deel interne ontwikkelingen en highlights via een persbericht zodat deze opgepikt worden door de (lokale) media. Hierbij is er niet slechts één succesformule. Want wat bij de een werkt hoeft niet voor iedereen een succes te zijn. Doe wat past bij jou onderneming zodat je acties authentiek en oprecht overkomen. De consument is slimmer dan je denkt!