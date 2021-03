Twee op de vijf ondernemers vindt fiscaal-professional alleen betrouwbaar als hij bij een fiscaal kantoor werkt

26 maart 2021 - Van de Nederlandse ondernemers vindt 39 procent een fiscaal-professional pas betrouwbaar als deze bij een accountant- of belastingadvieskantoor is aangesloten. Dit blijkt uit onderzoek van Nextens onder 250 ondernemers met personeel. Verder vindt maar liefst 55 procent van de ondernemers dat een fiscaal-professional idealiter minimaal tien jaar werkervaring moet hebben.

De ideale fiscaal-professional hoeft niet alles volgens het boekje te doen. Alhoewel bijna vier op de vijf (78 procent) ondervraagden vindt dat een fiscaal-professional vooral betrouwbaar moet zijn, is slechts veertig procent van mening dat de ideale fiscaal-professional alles volgens het boekje doet. Daarnaast vindt maar liefst 94 procent dat een fiscaal-professional buiten de vaste kaders moet denken.30 procent van de ondernemers vindt dat een fiscaal-professional boven de 45 jaar betrouwbaarder is dan iemand met een lagere leeftijd. Opvallend is het verschil tussen man en vrouw in deze mening. Zo is slechts vijftien procent van de vrouwen van mening dat een betrouwbare fiscaal-professional 45 jaar of ouder is, tegenover bijna 39 procent van de mannen.Juliette Goetzee, Managing Director bij Nextens: "Een fiscaal-professional is meer dan iemand die de cijfertjes tot achter de komma berekent. Hij of zij treedt op als bedrijfsadviseur, spot kansen en ondernemersrisico’s, kent de wet en helpt ondernemers hun bedrijf zo gezond mogelijk te houden. Een goede fiscaal-professional zorgt ervoor dat een ondernemer zorgeloos kan blijven doen waar deze goed in is: ondernemen."