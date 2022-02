Netwerk speelt cruciale rol in selectie zakenrelaties

9 februari 2022 - Zakelijke beslissers in Nederland winnen bij het beslissen over een zakenpartner graag advies in bij hun netwerk (48 procent). Ook vraagt de zakelijke beslisser regelmatig collega’s om hun advies bij een besluit rondom een zakenrelatie en betrekt hij zijn meerdere erbij, met respectievelijk 45 en 30 procent.

Dit blijkt uit onderzoek van SAP-dienstverlener en -kennispartner myBrand onder ruim 500 werkenden met een strategische of tactische rol. Eindgebruikers (23 procent), onafhankelijk onderzoek (zestien procent) en adviesbureaus (acht procent) worden minder vaak geraadpleegd voor advies.Het netwerk wordt niet alleen geraadpleegd bij de keuze om wel of niet met een zakenrelatie in zee te gaan. Voor zakelijke beslissers vormt het netwerk ook het kanaal waar de meeste zakenrelaties worden gevonden (59 procent). Als een zakenpartner niet uit het eigen netwerk komt, komt deze vaak uit partnernetwerken (27 procent) of wordt hij gevonden via LinkedIn (21 procent).Als er eenmaal contact is met een potentiële zakenpartner zijn er een aantal vormen van bewijsvoering waarmee zakelijke beslissers over de streep worden getrokken. Ervaring binnen de branche waarin de organisatie opereert, is de grootste pre (53 procent). Ook hier speelt het netwerk een sleutelrol. Een positieve aanbeveling is voor 34 procent van de zakelijke beslissers een reden om in een zakenpartner te geloven. De top drie wordt afgesloten met referentiecases van andere organisaties. Hier is 23 procent van de zakelijke beslissers mee te overtuigen.Roel Knoppers, operationeel directeur bij myBrand: "Het bedrijfsleven in Nederland is een overzichtelijke wereld. Bedrijven praten met elkaar en kijken naar elkaar. Dat aanbevelingen vanuit het netwerk en andere referenties zo belangrijk worden gevonden is dus niet vreemd en onderstreept des te meer dat het als bedrijf belangrijk is om een sterk imago in de markt te creëren. Het is cruciaal om te investeren in zakenrelaties, waarbij openheid, eerlijkheid en transparantie centraal staan. Door als organisatie partners, klanten en leveranciers op deze manier te benaderen, bouw je aan een mooi netwerk van bedrijven om je heen."Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport.