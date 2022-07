Twee op de vijf Nederlanders: milieuonvriendelijke bezorging moet beboet worden

25 juli 2022 - Maar liefst 38 procent van de Nederlanders vindt dat je extra verzendkosten moet betalen als je kiest voor een milieuonvriendelijke bezorging van je pakket. Dit blijkt uit onderzoek van Wuunder onder ruim 1.000 Nederlanders. Net iets minder dan een derde van de Nederlanders (30 procent) ziet een andere oplossing om milieuvriendelijk bezorgen een boost te geven.

Zij betalen namelijk graag wat extra voor bezorgmethodes die rekening houden met het milieu.Een derde optie voor een groenere logistieke sector is het compenseren van de CO2-uitstoot. Dit zegt een derde van de consumenten (32 procent) te willen. Maar er kan ook aan duurzame bezorging gewerkt worden zonder een extra investering van de klant. Zo geeft maar liefst vier op de vijf consumenten (80 procent) aan met liefde een dag langer te wachten op een bestelling als deze dan op een milieuvriendelijke manier bezorgd wordt.Retailers zien ook dat milieuvriendelijk bezorgen belangrijker wordt voor de consument en bieden dan ook steeds vaker mogelijkheden voor duurzaam bezorgen aan. En dat werpt zijn vruchten af: maar liefst 43 procent van de Nederlanders geeft aan bij voorkeur hun aankoop te doen bij een webshop die milieuvriendelijk bezorgen faciliteert.Jeroen Gehlen, co-founder van Wuunder: "Uit het onderzoek blijkt dat consumenten steeds meer bezig zijn met milieuvriendelijke bezorging, maar dit op verschillende manieren invullen. Vroeger zag je dat de portemonnee uiteindelijk de doorslag gaf en consumenten de goedkoopste optie kozen, dit lijkt nu om te slaan. Wil je als retailer voldoen aan de wensen van je klant, dan is het dus belangrijk om verschillende verzendopties aan te bieden. Voeg bij de verzendopties informatie toe over bijvoorbeeld vervoerders die 100 procent elektrisch bezorgen of vervoerders die CO2-uitstoot compenseren. Geef de mogelijkheid om op een specifieke dag je zendingen te ontvangen, ideaal voor mensen die regelmatig thuiswerken. Of zorg dat je voorraad dichtbij de ontvanger komt te liggen zodat je de last mile per fiets kunt afleggen. Zo maken we met elkaar de logistieke wereld een stuk groener."