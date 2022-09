Negen bureaus komen met keurmerk voor online marketing in Nederland

1 september 2022 - Negen online marketing bureaus, verspreid over Nederland, hebben zich ten doel gesteld om het ‘online cowboys’ moeilijker te maken om de onwetendheid van veel bedrijven en ondernemers te misbruiken. Daarvoor lanceren zij een keurmerk: het OnlineMarketing.nl keurkmerk , dat het gemakkelijker moet maken om te herkennen of een bureau online marketing campagnes van voldoende kwaliteit kan verzorgen.

Het keurmerk is een gezamenlijk initiatief van Leadrs (Breda), iClicks (Lelystad), Endeavour (Haarlem), Maatwerk Online (Rotterdam), Increase (Amersfoort), Olifant Media (Leiden), Semwerkt (Hoorn), NeoSEM (Barneveld) en DoubleSmart (Gouda).Al deze bureaus haalden eerder dit jaar – net als in voorbije edities – de Emerce100, een marktonderzoek naar de beste e-business bedrijven. In 2018 werden zij uitgenodigd voor het Google Elevator Programma voor veelbelovende digital agencies, waarna er altijd contact is onderhouden.Stuk voor stuk zagen zij in dat de tijd rijp is voor een keurmerk om zichzelf – en de branche als geheel – te beschermen tegen uitvoerders die online marketing een slechte naam bezorgen.Iedereen die actief is in de online marketing kent wel de coaches die – het liefst vanuit een dure auto of luxe villa – beloven om in een eenvoudige cursus te leren hoe je online marketing bureau opzet met duizenden euro’s omzet per jaar. Het moge duidelijk zijn dat iemand na zo’n cursus nooit in staat is om optimaal resultaat te realiseren voor een klant. Met als gevolg dat die klant gedesillusioneerd raakt en het vertrouwen in online marketing in zijn geheel kwijtraakt. Dit terwijl digitalisering en online zichtbaarheid – met de recent lockdowns vers in het geheugen – actueler is dan ooit voor bedrijven, getuige ook het digitaliseringsprogramma dat onlangs werd gelanceerd door de KvK, MKB Nederland en de RVO. Juist omdat bedrijven de komende jaren meer dan ooit aan de bak zullen moeten met hun online bereik en zichtbaarheid, is het duidelijk dat het nú belangrijk is de kwaliteit van advies en uitvoering daaromtrent te borgen.De bureaus werkten achter de schermen al aan de opzet van dit keurmerk, toen de noodzaak hieraan duidelijker werd dan ooit dankzij deze aflevering van Boos. Daarin stond Tim Hofman drie gedupeerden bij van zo’n cowboy die gouden bergen beloofde, maar vervolgens vooral veel facturen stuurde zonder resultaten te boeken.Het keurmerk moet er niet alleen voor zorgen dat het gemakkelijker wordt dit soort rotte appels te vermijden, maar gedupeerden voortaan ook een plek bieden voor klachten zonder hiervoor Hofman aan te hoeven schrijven.De initatiefnemers zijn dit initiatief begonnen met negen bureaus die zich in willen zetten voor een kwalitatieve, overzichtelijke en toegankelijke online marketing branche. Uiteraard nodigen ze andere bureaus die zich kunnen vinden in deze missie en onze erecode van harte uit zich ook aan te melden voor de wachtlijst. Dat kan met een mailtje naar: keurmerk@onlinemarketing.nl. De komende periode gaan ze gebruiken om o.a. de naamsbekendheid van het keurmerk te promoten en aanmeldingen (op volgorde van ontvangst) te beoordelen.