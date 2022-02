Een online marketing bureau vinden: waar moet ik op letten?

15 februari 2022 - Veel bedrijven moeten het tegenwoordig hebben van de online aanvragen of verkoop. Zeker omdat de coronacrisis ervoor heeft gezorgd dat mensen nog vaker online zoeken naar producten of diensten. Een goede positie bij Google bijvoorbeeld is daarom erg belangrijk. Er zijn verschillende manieren om dit te bewerkstelligen. Wat de beste manier is?

Dat verschilt enorm van bedrijf tot bedrijf. Je kunt jezelf gaan verdiepen in online marketing. Maar heb je hier als drukke ondernemer nog wel tijd voor? Een andere optie is een zoekmachine optimalisatie bureau in te schakelen. Dit bureau begeleidt het bedrijf naar een betere positie in Google.Door een expert in te schakelen weet je zeker dat je niet iets doet wat geen verdere toegevoegde waarde heeft. Henri Verhagen van HV Media vertelt meer over het optimaliseren van een website voor een hoge ranking in zoekmachines, en geeft aan hoe belangrijk het is een online marketing bureau te vinden dat bij je onderneming past.Al tijden is content een van de belangrijkste aspecten van een website. Verhagen: "Het gaat dan om afbeeldingen en eventuele video’s of animaties, maar vooral om de teksten. Hoeveel tekst is er? Hoe is de tekst geschreven en hoe vaak komen bepaalde kernwoorden terug?"Hij legt uit dat zoekmachines sterk gericht zijn op dit laatste. "Heb je een pagina met informatie over het vervangen van een bepaald soort lamp? Dan is het van groot belang dat zoekmachines kunnen herkennen dat die pagina ook echt daarover gaat. Als de tekst namelijk niet bestaat uit de juiste kernwoorden kan het voorkomen dat deze bij andere zoekopdrachten wordt getoond. Het optimaliseren van de content op een website noem je ook wel SEO, oftewel Search Engine Optimization."Is de content op jouw site goed? Dan kun je volgens Verhagen aan de slag met het linkbuilden van jouw site. "Linkbuilding houdt in dat je de content van jouw site nog eens extra gaat promoten. Bijvoorbeeld door blogs te schrijven waarin je website wordt genoemd. Naast het promoten van jouw pagina’s is het belangrijk om door middel van linkbuilding je website een autoriteit te maken. Een site met een hoge autoriteit scoort namelijk beter in Google dan een site met een zeer lage autoriteit. Linkbuilding is net als de content een degelijk belangrijk aspect van het onderhouden van een goede website."Niet ieder online marketing bureau is hetzelfde en biedt hetzelfde. Verhagen: "Zo zijn er bureaus die zich vooral richten op het linkbuilden maar de techniek en content van een site aan de eigenaar van de onderneming overlaten. Er zijn echter ook online marketing bureaus die het volledige pakket aanbieden. Zo kijken zij naar een stuk techniek van jouw website en helpen of adviseren jou om bepaalde teksten en content van de site aan te passen."De dienstverlening stopt hier nog niet. "Mogelijk zullen ze zelfs aangeven dat de structuur van de site nog mankementen vertoont. Wanneer dit dus verbeterd is zouden ze overgaan op linkbuilding. Wanneer jij echter niet geïnteresseerd bent in een stuk content optimalisatie ben je uiteraard nog steeds van harte welkom bij zulke bedrijven. Zoek daarom altijd naar het bedrijf dat het beste past bij jouw wensen."