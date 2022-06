Kleine ondernemers ontevreden over online zichtbaarheid

7 juni 2022 - Maar liefst 36 procent van de Nederlandse ondernemers met een klein bedrijf is niet tevreden over de online zichtbaarheid van zijn of haar organisatie. Dit blijkt uit onderzoek van Trustoo onder 861 Nederlanders met een eigen bedrijf (maximaal tien werknemers) en zzp’ers. Dit is problematisch, want een kwart van de ondervraagde ondernemers noemt het succes van hun onderneming grotendeels afhankelijk van online marketing.

Vooral jonge ondernemers zijn niet blij met hun positie op het internet. Zo is maar liefst 42 procent van de respondenten jonger dan dertig jaar ontevreden over de online zichtbaarheid van zijn organisatie, terwijl het succes daarvan volgens 41 procent van hen grotendeels afhankelijk is van online marketing. Onder veertigplussers bedragen deze percentages 36 en 26 procent. "Consumenten zoeken vooral online als ze iets nodig hebben, ook op lokaal niveau," zegt Lars Freriks, medeoprichter van Trustoo. "Mond-tot-mond communicatie is altijd belangrijk geweest voor kleine tot middelgrote dienstverleners, wat in de afgelopen twee coronajaren grotendeels is weggevallen. Hierdoor is online zichtbaarheid nog belangrijker geworden, maar het is niet vreemd dat kleine ondernemers nog niet zo ver zijn als gehoopt."Concurrentie lijkt een belangrijke verklaring voor de grote afhankelijkheid van online marketing. Zo blijkt uit het onderzoek dat maar liefst 46 procent van de kleine ondernemers volgens zichzelf online geen schijn van kans maakt tegen grote, landelijk opererende partijen. Hier maken drie op de tien respondenten zich actief zorgen om. Ook nu zijn het weer dertigminners (45 procent) die zich een stuk drukker maken om de online vindbaarheid van hun organisatie dan dertigplussers (31 procent). Freriks: "Voor kleine ondernemers die het moeten hebben van lokale afzet kan de marketingpower van grote spelers intimiderend zijn. Door de digitale opvoeding is dit besef bij jongeren nog meer aanwezig dan bij ouderen. Toch hebben lokale dienstverleners nog altijd een bepaalde gunfactor, welke zij met gerichte online marketingactiviteiten kunnen versterken. Samen met wat creativiteit kunnen zij zo prima de strijd aan met grote partijen."Verder blijkt uit het onderzoek dat maar liefst 49 procent van de respondenten niet voldoende kennis heeft van online marketing. Mogelijk dat hierdoor marketingtaken langer duren dan gehoopt. Zo besteedt gemiddeld 35 procent van de Nederlanders met een eigen bedrijf meer tijd dan ze zouden willen aan taken die niet behoren tot hun core business. Vooral respondenten jonger dan veertig jaar worstelen hiermee (45 procent); onder veertigplussers bedraagt dit percentage 32 procent. Freriks: "Voor goede online marketing en het creëren van zichtbaarheid is expertise nodig, want iedereen vecht voor zijn plekje. Zelfs op lokaal niveau. Dit hoeft niet per se duur te zijn, maar het kost wel tijd en aandacht. Ik begrijp heel goed dat ondernemers zich volledig willen richten op hun dienstverlening, maar commercie is cruciaal voor de toekomstbestendigheid van elke organisatie. Hier is online marketing tegenwoordig een vast onderdeel van."