KVK: meer mogelijkheden voor afscherming in Handelsregister

21 april 2022 - Vooruitlopend op nieuwe wetgeving heeft KVK de mogelijkheden voor afscherming van het adres in het Handelsregister verruimd, in lijn met toezeggingen van minister Adriaansens (EZK) in de Tweede Kamer.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Veel ondernemers hebben een bezoekadres aan huis. De woonadressen zijn inmiddels al afgeschermd, maar voor veel ondernemers is hun bezoekadres gelijk aan het woonadres. Daarom schermt KVK nu op verzoek een bezoekadres in het Handelsregister ook af als iemand bedreigd wordt of zich bedreigd voelt. KVK gaat daar coulant mee om. De mogelijkheid tot afscherming geldt voor bestaande en nieuwe inschrijvingen.Het blijft belangrijk dat in het Handelsregister de belangen van privacy en rechtszekerheid in balans zijn, zodat we niet over een aantal jaren constateren dat we te ver zijn doorgeslagen en we te maken hebben met veel fraude. Een zorgvuldig wetgevingstraject is daarbij belangrijk, maar neemt niet weg dat het probleem snel opgelost moet worden, vandaar deze nieuwe werkwijze.