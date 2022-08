Nederlandse organisaties worstelen met positionering als aantrekkelijke werkgever

26 augustus 2022 - 54 procent van de Nederlandse werkgevers heeft moeite om nieuwe medewerkers aan te trekken. Ook geeft meer dan de helft (52,6 procent) van de Nederlandse bedrijven aan dat ze het nog nooit zo moeilijk hadden om zich te positioneren als een aantrekkelijke werkgever. Dit blijkt uit onderzoek van SD Worx onder ruim 4.300 Europese bedrijven. De war for talent blijft de grootste uitdaging op de arbeidsmarkt, maar hoe vertaalt zich dat in concrete cijfers en aandachtspunten voor werkgevers?

Werkgevers staan vandaag de dag voor grote uitdagingen door de war for talent, bevestigt het onderzoek van SD Worx. Waar 54 procent van de Nederlandse werkgevers aangeeft dat zij moeite hebben om werknemers aan te trekken, ligt het Europese gemiddelde op 42 procent. In België (65 procent) ligt dit percentage het hoogst en ook Ierland (53 procent) geeft aan veel moeite te hebben met het aantrekken van nieuwe mensen. Landen zoals Zweden (32 procent), Italië (32 procent), Noorwegen (31 procent) en Spanje (29 procent) lijken het iets minder moeilijk te vinden om vacatures in te vullen.Gezien de huidige arbeidskrapte, voelen werkgevers meer dan ooit de druk om zich te positioneren als een aantrekkelijke werkgever. Meer dan de helft van de Europese werkgevers (53 procent) geeft aan dat dit nog nooit zo moeilijk is geweest. Dat geldt met name voor Franse (60 procent), Belgische (59 procent), Italiaanse (56 procent) en Poolse (56 procent) werkgevers, maar ook Nederland (53 procent) scoort hier hoog. Zes op de tien Europese werkgevers geeft ook aan dat het momenteel langer duurt om vacatures in te vullen. Vooral werkgevers in België (74 procent), Ierland (69 procent) en Nederland (68 procent) bevestigen deze trend.Nederlandse werkgevers vinden het met name moeilijk om kandidaten met de juiste ervaring te vinden. Dit is voor 51 procent van de bevraagde bedrijven in Nederland de grootste uitdaging in de war for talent. Het Europese gemiddelde ligt hoger met 56 procent. Belgische (70 procent), Italiaanse (63 procent) en Duitse (61 procent) werkgevers hebben de meeste moeite met het vinden van geschikte profielen voor hun vacatures.Door nieuwe businessmodellen en de toegenomen digitalisering ontstaat er een stijgende vraag naar nieuwe profielen. Het is een evolutie die een zekere aanpassing vraagt van bedrijven om anders in te spelen op de arbeidsmarkt. Daarom dienen bedrijven na te gaan op welke alternatieve manieren ze talent kunnen werven, bijvoorbeeld door te investeren in de omscholing van bestaande werknemers, zodat ze binnen het bedrijf een andere rol of functie kunnen vervullen.Uit het onderzoek van SD Worx blijkt echter dat slechts een op de twee Europese werkgevers het makkelijk vindt om medewerkers om te scholen of elders in te zetten in de organisatie. Interne verandering van functie komt vaker voor in het Verenigd Koninkrijk (61 procent), Polen (61 procent) en Italië (57 procent). Nederland ligt hier iets onder het Europese gemiddelde met 48 procent.Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers met een aantal peilers het verschil willen maken voor werknemers. Er bestaat een top vijf van peilers waar Europese organisaties op inzetten om werknemers aan te trekken. Zo’n 35 procent van de werkgevers zet werktijden en flexibele werkregeling in de top 5. Ruim een derde (34 procent) kiest voor werksfeer en sociale omgeving, evenals werkgarantie en financiële stabiliteit. Werkinhoud zoals betekenisvol, interessant en uitdagend werk staat bij 32 procent in de top 5. Aandacht voor opleidingen en ontwikkeligsmogelijkheden sluit met 27 procent de top vijf af."Bedrijven staan vandaag de dag voor een grote uitdaging. Ons onderzoek bevestigt dat werkgevers in Europa inventief moeten zijn bij de zoektocht naar de meest geschikte profielen. Aandacht voor de mogelijke leercurve en het aanpassingsvermogen van potentiële kandidaten voor een baan is daarbij een must," zegt Cathy Geerts, Chief HR Officer bij SD Worx. "Zowel bestaande werknemers als nieuwe kandidaten kunnen zo toch in aanmerking komen voor een openstaande vacature. Werkgevers hoeven die omschakeling niet alleen te doen. Ze kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van opleidingen en trainingen of ze kunnen met interimcontracten werken. Zo kun je er als bedrijf toch in slagen om vacatures in te vullen. Bovendien vergroot je het potentieel van je werknemers, dus is het een win-win situatie voor alle partijen."