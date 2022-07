Werknemer wil fiets in arbeidsvoorwaardenpakket

26 juli 2022 - Slechts een derde (32 procent) van de werkgevers in Nederland biedt hun personeel een leasefiets of een fietsregeling aan. Dat terwijl acht op de tien werkende Nederlanders dit ziet als een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde, die past in een modern en duurzaam mobiliteitsbeleid. Dat blijkt uit het onderzoek van ALD Automotive onder ruim 1.100 werkende Nederlanders.

"Er liggen dus veel kansen voor de fiets, niet alleen qua duurzaamheid, maar ook om je als werkgever aantrekkelijker te positioneren", aldus Lonneke van der Horst, Marketing & Strategy Director bij ALD Automotive.Leasemaatschappij ALD Automotive deed de afgelopen drie jaar onderzoek naar het gebruik van de fiets of e-bike voor woon-werkverkeer onder werkende Nederlanders. Dit jaar blijkt uit het onderzoek dat maar liefst 79 procent een e-bike van de zaak een hele mooie secundaire arbeidsvoorwaarde vindt. Nog eens 76 procent vindt dat een leasefiets niet mag ontbreken in een modern (duurzaam) mobiliteitsbeleid en deel uitmaakt van aantrekkelijk werkgeverschap. Lonneke van der Horst: "Hier liggen daarom grote kansen en het is feitelijk laaghangend fruit voor werkgevers. Elektrisch rijden en de mogelijkheid om ook een fiets of e-bike te leasen zijn duurzame opties waarmee een bedrijf zich in de huidige arbeidsmarkt kan positioneren als een aantrekkelijke en duurzame werkgever."Twee jaar geleden stond 71 procent van de werknemers open voor een leasefiets. Inmiddels is dit opgelopen naar 77 procent van de werknemers die geïnteresseerd is in een zakelijke leasefiets, eventueel in combinatie met een leaseauto. Lonneke van der Horst: "Op dit moment biedt nog steeds maar een derde van de werkgevers een fiets van de zaak aan. Terwijl uit het onderzoek blijkt dat een regeling via de werkgever de beste stimulans is om werknemers op de fiets te krijgen. Dus er is zeker potentie. De afstand tot het werk is de grootste barrière om de auto te laten staan. Wanneer je in aanmerking komt voor een leasefiets en je kunt daardoor met een e-bike naar het werk, dan zijn afstanden van vijftien -25 kilometer veel makkelijker te overbruggen."De fiscaliteit rondom de fiets van de zaak blijven lastig. 55 procent van de werknemers weet nog steeds niet wat de fiscale regels voor een fiets van de zaak zijn, ziet Van der Horst in het onderzoek terug. De helft van de werkende Nederlanders, denkt dat hier een rol weggelegd is voor de overheid en dat zij het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer kan stimuleren door het fiscaal aantrekkelijker te maken. "En vooral om het eenvoudiger te maken," schat Van der Horst in. De overheid kan sowieso een grotere rol spelen in de stimulans om de fiets als alternatief vervoersmiddel in te zetten voor woon-werkverkeer. Een derde van de ondervraagden zou namelijk ook meer aandacht willen voor fietsveiligheid in het verkeer, de aanleg van snelfietspaden en meer bewaakte fietsenstallingen.Renate Hemerik, voorzitter van de VNA, vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen reageert: "De regeling moet simpeler en aantrekkelijker worden voor werkgevers en werknemers. De administratieve rompslomp rondom de fiets van de zaak werkt demotiverend. Daarnaast schuurt het gebruik van de fiets van de zaak met de onbelaste reiskostenvergoeding, de werkkostenregeling en de bijtelling. Als we samen met de overheid ervoor kunnen zorgen dat daar minder mensen op afhaken, wordt de toekomst voor de leasefiets nog mooier en draagt deze bij aan de medewerkerstevredenheid.