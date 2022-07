Werknemer vindt dat werkgevers moeten helpen met stijgende kosten levensonderhoud

15 juli 2022 - 60 procent van de Nederlandse werknemers vindt dat hun werkgever zou moeten helpen met de stijgende kosten van levensonderhoud, zo blijkt uit nieuw onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Culture Amp. Uit dit onderzoek blijkt ook dat tweederde van de Nederlandse beroepsbevolking zich zorgen maakt over stijgende kosten voor levensonderhoud, zoals woonlasten, energieprijzen en boodschappen. Vrouwen maken zich er meer zorgen over (72 procent) dan mannen (62 procent).

39 procent van de respondenten (44 procent vrouwen en 34 procent mannen) maakt zich daarnaast zorgen over de mogelijke gevolgen van de toestand in de wereld op de vooruitzichten voor hun werk. Helaas heeft 34 procent van de respondenten het gevoel dat ze zorgen in het algemeen niet openlijk met hun manager of leidinggevende kunnen delen. Het onderzoek onder 1.002 fulltime werknemers in Nederland, uitgevoerd in mei 2022, legt de uitdagingen bloot waarmee organisaties te maken hebben op het gebied van werknemersbetrokkenheid en ontwikkeling op de langere termijn.De golf van de zogenaamde 'Great Resignation' rolt over Nederland, de arbeidsmarkt is krapper dan ooit. Volgens het onderzoek staat 48,7 procent van de Nederlandse respondenten open voor een nieuwe baan en 23 procent kan eigenlijk niet wachten om hun bedrijf te verlaten.Om organisaties meer inzicht te geven in wat ze kunnen doen om talent te behouden, vroegen de onderzoekers aan degenen die openstaan voor een andere baan, naar de reden. Salaris was het belangrijkste antwoord, genoemd door 40 procent. Dit resultaat sluit aan bij een recente Interpolis-monitor waaruit bleek dat veel MKB-bedrijven zich zorgen maken over mogelijke discussies met het personeel over inflatiecorrecties. Naast salaris, is voor 27 procent een gebrek aan doorgroeimogelijkheden een belangrijke reden om op zoek te gaan naar een andere baan, gevolgd door de bedrijfscultuur (23 procent) en een gebrek aan initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (21 procent).Verder geeft een op de vijf Nederlandse werknemers een stressvolle werkomgeving op als reden om de organisatie te verlaten. Ook vinden ze dat de inspanningen die bedrijven doen om de mentale gezondheidsomstandigheden te verbeteren onvoldoende.Als werkgevers hun personeel willen behouden, is er nog veel ruimte voor verbetering: 32 procent zegt dat ze niet het gevoel hebben dat hun werkgever zich bekommert om de mentale gezondheid en het welzijn van werknemers.Vooral jongere werknemers (16-35 jaar) zeggen deze ervaring te hebben: 45 procent van de werknemers van 16-24 jaar en 36 procent van de werknemers van 25-35 jaar heeft het gevoel dat hun werkgever er niet om geeft.Wesley Hendriks, Director Customer Success EMEA bij Culture Amp, over de onderzoeksresultaten: "Na de druk waar HR mee te maken kreeg door de massale overstap naar thuiswerken tijdens de COVID-crisis, zorgt de wijdverspreide bezorgdheid over de kosten van levensonderhoud en geopolitieke onzekerheden voor nieuwe problematiek die bedrijven moeten aanpakken en waar ze een oplossing voor moeten vinden.Het niveau van discipline en focus dat met thuiswerken zijn intrede deed, heeft de interactie tussen werknemers en werkgevers in veel situaties veranderd. Veel vroege waarschuwingssignalen van ontevredenheid of stress bij werknemers konden als gevolg van deze situatie onopgemerkt blijven omdat factoren als deze minder zichtbaar waren. Teamleden raakten er daarnaast aan gewend hun ware gevoelens te verbergen, vaak zonder verdere steun te zoeken bij managers of collega's. Uit ons onderzoek blijkt dat er wel degelijk behoefte is aan steun op emotioneel vlak."Het is voor werkgevers echter niet altijd vanzelfsprekend om te weten hoe werknemers zich voelen. Als het niet goed gaat op het werk, zijn vooral vrouwen veel sneller geneigd om de situatie op te kroppen. 37 procent van de vrouwen zegt dit de afgelopen maand te hebben gedaan, tegenover twintig procent van de mannen. Werknemersonderzoek kan werkgevers helpen een beter inzicht te krijgen in het welzijn en de mening van werknemers.