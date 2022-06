Gebrek aan persoonlijke ontwikkeling op werkvloer reden om nieuwe werkgever te zoeken

7 juni 2022 - Maar liefst 45 procent van de Nederlandse werknemers is geneigd op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever bij onvoldoende mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Dat blijkt uit onderzoek van GoodHabitz, Europese marktleider op het gebied van online trainen, naar het belang van persoonlijke ontwikkeling op de werkplek. Hiervoor ondervroeg onderzoeksbureau Markteffect in totaal 13.615 werknemers in dertien Europese landen.

In de rest van Europa is men zelfs nog een stuk kritischer, daar kijken gemiddeld drie op de vijf werknemers (58 procent) bij onvoldoende persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden graag of het gras elders groener is. De uitschieters bevinden zich in Denemarken met 73 procent, gevolgd door Portugal (68 procent) en Zwitserland (66 procent). Om gezien te worden als interessante werkgever zijn persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden dus onmisbaar voor organisaties, zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt.Wanneer men daadwerkelijk de stap zet om op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever, vindt 46 procent van de Nederlandse werknemers dat persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden een (zeer) grote rol spelen bij de keuze voor een nieuwe werkgever. Maar: hier speelt de leeftijd van de werknemer wel een rol in. Millennials vinden dit namelijk over het algemeen namelijk belangrijker dan Generatie X. Zo zijn respondenten in de leeftijdsgroepen 25-34 (52 procent) en 35-44 jaar (48 procent) gevoeliger voor persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden dan de leeftijdsgroep 45-55 jaar (37 procent).Wat nog meer belangrijke aspecten zijn in de keuze voor een nieuwe werkgever? Volgens maar liefst 83 procent speelt werksfeer een belangrijke rol, maar ook een goede werk-privébalans (80 procent) en zelfstandigheid in de functie (74 procent) zijn onmisbaar. Pas daarna komen de meer ‘traditionele’ aspecten als salaris (73 procent) en een vast contract (73 procent).Milan Hofmans, Country Director Nederland bij GoodHabitz, vertelt: "In de huidige arbeidsmarkt is lastig om het juiste talent te vinden voor je organisatie, maar deze vervolgens behouden is de échte uitdaging. Uit ons onderzoek is nu gebleken dat persoonlijke ontwikkeling op de werkvloer een nog grotere rol speelt in het behouden van talent dan gedacht. Om talent niet kwijt te raken aan de concurrentie, is het daarom essentieel om te blijven focussen op de verdere ontplooiing van medewerkers. Zo houd je talent binnen boord en blijf je klaar voor de toekomst."