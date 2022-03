Pakketbezorging in 2021: vraag naar same day delivery stijgt met 69 procent

10 maart 2022 - 2021 was wederom een druk jaar voor pakketbezorgers. Toch leken zij geen moeite te hebben met de terugkerende pakketdrukte: maar liefst 83 procent van de pakketten werd binnen 24 uur geleverd. Daarnaast konden bezorgers goed omgaan met de toenemende klanteis: de vraag naar same day delivery steeg namelijk met 69 procent, zo blijkt uit cijfers van de Sendcloud Shipping Index.

Eerder maakte PostNL bekend in 2021 een recordaantal van 384 miljoen pakketten te hebben bezorgd. Sendcloud ziet een spreiding in de drukte: in januari, maart, november en december werden aanzienlijk meer pakketten bezorgd dan de andere maanden. Dit heeft alles te maken met de aangescherpte coronamaatregelen en lockdowns waar Nederland mee te maken kreeg. Het jaar werd gestart in een lockdown en het sluiten van de fysieke winkels op 18 december leidde, vlak voor kerst, tot een verdriedubbeling (+227 procent) van het pakketvolume.Hoewel het aantal pakketten voor het tweede jaar op rij explosief toenam, werd het merendeel de volgende dag geleverd. Pakketbezorgers hebben bovendien geleerd van de drukste piekmomenten in 2020. Gemiddeld werd 83 procent van de pakketten in 2021 binnen 24 uur geleverd. Zelfs in december, de drukste maand, kon 81 procent van de pakketten binnen één dag bezorgd worden. De gemiddelde levertijd van een pakket lag op 1,3 dag: een goed resultaat, aangezien niet voor alle pakketten een levertijd van één dag geldt. Dat leverde een hoop tevreden consumenten op, aangezien Nederlanders bereid zijn om 4,2 dagen te wachten op een pakket.Een opvallende trend van het afgelopen jaar is de stijging in same day delivery met 69 procent. Uit eerder onderzoek van Sendcloud bleek dat achttien procent van de Nederlanders behoefte heeft aan levering op dezelfde dag, de cijfers bevestigen nu dat die trend inderdaad doorzet. De meerderheid (58 procent) van de Nederlandse consumenten verwacht daarbij dat levering dezelfde dag mogelijk is wanneer een bestelling vóór 12.00 uur wordt gedaan. Nieuwe pakketbezorgers als Instabox en Trunkrs spelen hier goed op in."Consumenten worden steeds veeleisender als het gaat om pakketbezorging en willen zelf beslissen waar, wanneer en hoe een pakket bezorgd wordt. Ondanks de toenemende pakketvolumes is het pakketbezorgers in 2021 gelukt hier goed mee om te gaan. Niet alleen werd de meerderheid van de pakketten op tijd geleverd, ook zien we dat de vraag naar premium bezorgopties zoals same day delivery is gestegen. Onze verwachting is dat de vraag naar same day delivery en groene bezorgopties in 2022 verder toenemen. Het is dan ook een uitkomst voor webwinkels om in te spelen op de vraag naar flexibele bezorging door meer opties aan te bieden," aldus Rob van den Heuvel, CEO en Co-founder bij Sendcloud.