Italiaanse restaurants veruit het populairst in Nederland

1 augustus 2022 - Sushi, curry of toch kebab? De keuze aan restaurants in Nederland is reuze. Maar het allerliefst eten we pizza of pasta. Maar liefst tien procent van alle restaurants in Nederland is Italiaans. Op de voet gevolgd door Franse restaurants (negen procent) en Chinese eetgelegenheden (zes procent). Dit en meer blijkt uit cijfers van dataspecialist BoldData.

Italiaans restaurant

Frans restaurant

Chinees restaurant

Sushi restaurant

Indonesisch restaurant

Burger en steakhouse

Grieks restaurant

Turks restaurant

Spaans restaurant

Thais restaurant

Zin in pizza of pasta? Dan hoef je in Nederland niet lang te zoeken. Ons land telt maar liefst 1.819 Italiaanse restaurants. Ook Frans (1.564 zaken) en Chinees (1.132 restaurants) zijn populair. In totaal is het aantal restaurants in Nederland de afgelopen vijf jaar met negentien procent gestegen: van 14.920 naar 17.690 zaken. In 2021 steeg het aantal het hardst. Dat jaar openden 725 eetgelegenheden hun deuren, een stijging van 4,3 procent.De afgelopen vijf jaar openden in Flevoland de meeste nieuwe restaurants: de provincie kreeg er 55 nieuwe zaken bij, een groei van 24 procent. Toch vind je hier nog steeds maar 285 restaurants, hiermee staat Flevoland onderaan de lijst. Overijssel zag de minste groei, slechts 10 procent. Noord-Holland telt veruit de meeste restaurants (3.980). Samen met Zuid-Holland (3.585) kan je 43 procent van alle restaurants in Nederland vinden.