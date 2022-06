Consumenten weer liever uit dan thuis

15 juni 2022 - Consumentenbestedingen zijn de afgelopen twee jaar aan flinke veranderingen onderhevig. Nu Nederlanders weer uit eten kunnen, geven zij 79 procent meer uit in restaurants, terwijl op boodschappen met zestien procent wordt bezuinigd. In totaal geven consumenten vergeleken met vorig jaar twaalf procent minder uit in online winkels en vijf procent minder in fysieke winkels.

Vergeleken met vóór de pandemie echter, liggen de bestedingen zowel online (+22 procent) als fysiek (+twee procent) hoger. Dit blijkt uit de Mastercard SpendingPulse, wat inzicht biedt in nationale retailuitgaven in mei 2022, ten opzichte van mei 2021 en 2019.Terwijl veel andere Europeanen meer aan hun boodschappen uitgeven, blijken vooral Nederlanders hier flink op te bezuinigen. We spenderen in Nederland maar liefst zestien procent minder aan boodschappen dan vorig jaar. Ook bezuinigen Nederlanders op spullen en geven ze minder uit aan elektronica (-23 procent) en meubilair (-27 procent).Daarentegen nemen de uitgaven aan ervaringen flink toe. De grootste groei wordt gezien in de hotels (+104 procent) en restaurants (+79 procent). Deze explosieve groei volgt logischerwijs uit de inhaalvraag na de pandemie, en ligt hiermee ook hoger dan het pre-pandemisch niveau, respectievelijk 29 procent entwee procent. We besteden ook graag weer extra aandacht aan ons uiterlijk, blijkt uit een toename van zeven procent aan kledingbestedingen ten opzichte van vorig jaar.Vooral in online winkels spenderen Nederlanders minder, waar uitgaven met twaalf procent af zijn genomen. De ongekende groei die e-commerce tijdens de pandemie maakte lijkt daarmee inmiddels te stagneren, al ligt het online uitgavenniveau nog steeds hoog ten opzichte van vóór de pandemie in 2019 (+22 procent). Fysieke retailuitgaven namen in Nederland met vijf procent af, en komen hiermee twee procent hoger uit ten opzichte van 2019."De Nederlandse consument beweegt mee met ontwikkelingen in de economie en maatschappij," aldus Jan-Willem van der Schoot, Country Manager bij Mastercard Nederland. "We zien dat consumenten weloverwogen keuzes maken en het afgelopen jaar bewust minder zijn gaan uitgeven aan bijvoorbeeld spullen en boodschappen, maar meer aan etentjes en overnachtingen. Door dergelijke verschuivingen nauwlettend in de gaten te houden, helpen we bedrijven en overheden om de consument van vandaag beter te begrijpen, en te voldoen aan hun alsmaar veranderende behoeften."