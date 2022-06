Bijna heel Nederland vindt flitsbezorging binnen tien minuten overdreven snel

1 juni 2022 - Bezorging van online aankopen binnen tien minuten vindt maar liefst 86 procent de Nederlanders overdreven. Dit blijkt uit onderzoek van de Wuunder onder ruim 1.000 Nederlanders. Op dit moment doen veel flitsbezorgers de belofte binnen tien minuten producten tot aan de deur te bezorgen. Ondanks dat de Nederlander deze bezorgtijd overdreven vindt, is er wel veel behoefte aan de dienst.

Uit het onderzoek blijkt namelijk dat maar liefst twaalf procent van de Nederlanders de wens heeft alle producten die zij online bestellen middels flitsbezorging, en dus binnen tien minuten, thuisbezorgd te krijgen.In 2021 heeft het grote publiek in Nederland kennis gemaakt met het fenomeen flitsbezorging. Flitsbezorgdiensten hebben met hun darkstores en bezorgers effect op het Nederlandse straatbeeld. Bijna de helft (47 procent) van de Nederlanders vindt dat het straatbeeld in negatieve zin is veranderd sinds de komst van flitsbezorgdiensten. Op de plaatsen in Nederland waar nog geen flitsbezorging is, zegt 60 procent van de inwoners blij te zijn dat het nog niet wordt aangeboden.Uit de resultaten zou je kunnen afleiden dat de wens voor flitsbezorging er niet is in Nederland, maar dat steekt toch anders in elkaar. Uit het onderzoek komt namelijk ook naar voren dat de Nederlandse consument niet zit te wachten op lange bezorgtijden. Eerder noemden we al dat twaalf procent graag online bestelde producten middels flitsbezorging in huis krijgt en nog eens één op de tien (9 procent) Nederlanders vindt het zelfs belangrijk dat als zij aankopen doen bij een webshop, ze het dezelfde dag geleverd krijgen. Nog sterker is deze mening wanneer het aankomt op het bestellen van boodschappen: maar liefst een kwart (26 procent) van de consumenten die hun boodschappen online bestellen, wil deze dezelfde dag geleverd hebben.Jeroen Gehlen, co-founder van Wuunder: "Uit het onderzoek wordt duidelijk dat de wens naar snelle bezorging groot is. Flitsbezorging en darkstores bieden juist nieuwe kansen voor de lokale economie en duurzame bezorging. Alleen niet op de manier zoals dit nu gebeurt. Wij pleiten er dan ook voor om flitsbezorging en darkstores op een andere manier in te zetten bij het bezorgen van bestellingen van lokale winkels. Namelijk als volgt: via darkstores kunnen er duurzame routes gereden worden naar meerdere ontvangers met verschillende zendingen, waarin bestellingen van verschillende winkels zijn gebundeld. Dit is een wezenlijk verschil ten opzichte van de huidige manier van flitsbezorging waarbij er voor iedere losse bestelling een koerier op pad gaat. Met ons voorstel hebben we de voordelen van snelle bezorging en lokaal bestellen, maar worden de mankementen van de huidige manier van flitsbezorging voorkomen."