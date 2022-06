Stijgende prijzen zakelijk vastgoed vragen om creatieve omgang met ruimte

27 juni 2022 - De afgelopen tweeënhalf jaar zijn erg spannend geweest voor ondernemers. Nadat er al jaren sprake was van een goede economische groei, ging in 2020 de wereld opeens gedeeltelijk op slot. Ook in eigen land was het produceren van goederen en diensten opeens niet altijd meer mogelijk, vanwege ziekteverzuim of coronamaatregelen. Gelukkig is achteraf bezien 2020 geen crisisjaar geworden.

Hoewel onder andere vanwege coronamaatregelen veel ondernemingen niet volledig hebben kunnen opereren, is door de daaropvolgende economische opleving vanaf vorig jaar juist weer een grotere vraag ontstaan naar producten en diensten.Om meer te kunnen produceren, moeten veel ondernemers op zoek naar meer (of andere) ruimte. De transactieprijzen en huren van commerciële panden, zoals winkels, industriepanden en kantoren, zijn daardoor vorig jaar weer verder gestegen. Wat te doen? Hans van Leeuwen van Hamag vertelt meer over hoe een creatievere omgang met ruimte soelaas biedt.Aan de vooravond van de coronacrisis wisten allerlei deskundigen het zeker: dit was het moment waarop economische neergang zou gaan inzetten. Dit bleek echter geen realiteit geworden te zijn, zo licht Van Leeuwen toe. "Onder andere dankzij innovatief ondernemerschap en de steunmaatregelen van de overheid, hebben veel ondernemingen de coronacrisis uit kunnen zitten. Consumenten verloren geen inkomen, en de vraag naar producten en diensten nam alleen maar toe. Intussen ontstaan er op steeds meer gebieden tekorten. Denk aan personeels- en materiaaltekorten waar ondernemingen mee te maken kunnen krijgen. En met ruimtetekort."Er is niet alleen sprake van een ruimtekort, maar ook meer vraag naar ruimte op een andere plek voor anders gebruik. Kijk bijvoorbeeld naar de kantorenmarkt in ons land. Van Leeuwen: "De wensen en eisen van kantoorgebruikers zijn veranderd. Zo zoeken ze vaker een plek op toplocaties in binnensteden, met een goede bereikbaarheid. Bovendien willen ze nu meer dan eerder duurzame gebouwen van hoge kwaliteit. En er moet aandacht zijn voor welzijn en gezondheid. Een kantoor is immers niet alleen maar een plek om te werken, maar ook om mensen te ontmoeten. Hierdoor is niet zozeer de vraag naar vierkante meters gedaald, maar worden andere plekken voor een flexibel gebruik gezocht. Denk aan kleinere afgesloten ruimtes waar medewerkers geconcentreerd kunnen werken of juist samen kunnen brainstormen, en die samengevoegd kunnen worden tot een grotere vergaderruimte."De grootste prijsstijging was volgens Van Leeuwen vorig jaar te zien bij industriepanden. "Zowel de prijzen van logistieke als industriële panden stegen op jaarbasis stegen gemiddeld met bijna zeven procent. De wereldwijde goederenstroom lag eigenlijk vorig jaar alweer op het niveau van voor corona en is sindsdien alleen maar toegenomen. Dit komt onder andere door de verwachte spectaculaire groei van online verkopen. Onder andere industriële panden met een magazijn zullen – om niet te maken te krijgen met extra kosten – zo efficiënt mogelijk met hun ruimte om moeten gaan."De vraag naar goederen en diensten stijgt. Maar ondernemingen kunnen door allerlei tekorten en stijgende kosten niet zomaar het aanbod vergroten. Hierdoor wordt efficiëntie steeds belangrijker. Ondernemingen zullen moeten kijken hoe ze bijvoorbeeld met hetzelfde personeel en dezelfde hoeveelheid ruimte, toch hun productie kunnen verhogen.