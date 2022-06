Meer ruimte voor je onderneming

2 juni 2022 - Na de coronajaren 2020 en 2021 is het tij dit jaar volledig gekeerd. Door de snel groeiende economie ontstaat behoefte aan extra capaciteit. Maar die is niet altijd lastig te realiseren. Het jaar 2022 wordt intussen al aangeduid als het jaar van tekorten. Steeds meer zaken zijn schaars. Denk aan voldoende en passend personeel, productiematerialen en grondstoffen. En aan ruimte.

Liep je onderneming in 2019 al tegen zijn grenzen als het ging om ruimte, maar is het vanwege coronamaatregelen de afgelopen twee jaar wat rustiger geweest? Grote kans dat extra ruimte voor de onderneming zoeken nu bovenaan de prioriteitenlijst staat.Projectleider Fred Slagter van Kontent Structures vertelt meer over mogelijke oplossingen als het gaat om het zoeken naar extra ruimte, en benoemt enkele aandachtspunten.Volgens Slagter zijn er diverse opties als de onderneming letterlijk uit zijn voegen groeit. "Een gebrek aan capaciteit kan voor een bedrijf forse problemen opleveren. En die wil je niet, zeker niet nu er nu de coronacrisis eindelijk weer volle bak gedraaid kan worden. De eerste optie waar men vaak aan denkt is naar een ander pand verhuizen. Aangezien een bedrijfsverhuizing een dure en ingrijpende aangelegenheid is, moet je dit wel alleen overwegen als je echt structureel op zoek bent naar meer ruimte en bijvoorbeeld liever op een andere locatie gevestigd bent."Slagter vertelt vervolgens meer over het opsplitsen van het bedrijf op verschillende locaties. "Een iets minder ingrijpende mogelijkheid dan een verhuizing van de gehele onderneming, is alleen bepaalde afdelingen elders te plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan het huren van externe kantoorruimte voor de afdelingen verkoop, HR of finance. Ook kan het een optie zijn om een knip te maken in het productieproces, of grondstoffen, goederen of vervoersmiddelen elders op te slaan."Een laatste oplossing tot slot is volgens Slagter het plaatsen van een opslagtent. "De term opslagtent is in de loop der tijd opgerekt waardoor zo goed als geen enkele toepassing uitgesloten hoeft te worden. Het is een multifunctionele en snel realiseerbare oplossing voor het creëren van bijvoorbeeld extra tijdelijke opslagruimte voor bulkopslag of huisvesting van vervoersmiddelen. De opslagtent is overigens ook prima geschikt als semipermanente oplossing. Denk aan bedrijfsuitbreiding of het plaatsen van een kantine. Het is fijn dat dichtbij de huidige locatie extra ruimte gecreëerd wordt, zonder al te grote uitgaven en de problematiek die gepaard gaan met het traditioneel vergroten van bedrijfsruimte."Hij vult aan dat een opslagtent gemakkelijk en flexibel is. "Bij veel gemeentes hoef je geen vergunning aan te vragen voor het plaatsen van een opslagtent op eigen terrein. Een opslagtent voor onder andere bedrijfsuitbreiding, het realiseren van een kantine of andere vormen van extra huisvesting kan dus zonder al te veel problemen eenvoudig geplaatst worden. Daarnaast is voor veel ondernemers flexibiliteit sinds de coronacrisis een toverwoord. Het plaatsen en demonteren van een dergelijke tent is snel geregeld, en tussentijdse aanpassingen vormen geen probleem."Welke optie het beste is, dat hangt af van de situatie. Toekomstplannen, de benodigde oppervlakte en eigen eisen en wensen van jou als ondernemer bepalen hoe je het beste extra ruimte kunt realiseren.