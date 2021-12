Logistiek proces essentieel voor retailers in decembermaand

29 december 2021 - Normaal gesproken kijkt de retailsector reikhalzend uit naar de drukke decembermaand: meer bezoekers, meer bestellingen dan gemiddeld en een hogere omzet. Dit jaar zit er echter een addertje onder het gras. De verwachte grondstoftekorten en de daaruit voortvloeiende prijsstijgingen zetten de logistieke sector en de bestedingsruimte van de consument onder druk. Dat schrijft Roel Assies, VP Sales EMEA bij BluJay/E2open.

Om deze logistieke problemen op te lossen, zijn planning, flexibiliteit en snelle aanpassingen in multimodaal vervoer heel belangrijk. Lees hier waarom december 2021 een van de meest uitzonderlijke, disruptieve en uitdagende maanden is sinds lange tijd - en wat detailhandelaren kunnen doen om de processen te verbeteren.Tegenwoordig komen er verschillende problemen voor in de supply chain. Denk bijvoorbeeld eens aan de vertragingen in de productie, het vervoer van de goederen en een tekort aan medewerkers. Momenteel zijn er bij grote havens over de hele wereld dan ook grote opstoppingen en kampen we met grondstoftekorten waardoor producten niet direct leverbaar zijn. Grote veroorzakers van deze problemen zijn de huidige pandemie en Brexit.Daarnaast wordt de hectische decembermaand door bovenstaande problemen alleen nog maar versterkt. Door de grote vraag naar producten in de decembermaand, wordt er nog eens extra druk gelegd op de supply chain waardoor het lastig wordt om het overzicht te behouden. Het belang van efficiënte logistieke oplossingen wordt hierdoor duidelijk.Deze problemen zullen het consumentengedrag en de supply chain constant blijven beïnvloeden. De pandemie heeft de consumentenbestedingen beperkt, waardoor retailers de voorraden hebben verminderd en de scheepvaartmaatschappijen hun capaciteit hebben verlegd. Nu bij veel landen de consumentenvraag weer stijgt, ontstaat er een tekort aan goederen en logistieke middelen. Voor logistieke bedrijven is het daarom interessant om slimme technologieën (artificial intelligence en machine learning) in te zetten die een totale zichtbaarheid in de hele supply chain mogelijk maken. Dit resulteert in een flexibelere en veerkrachtigere reactie op (huidige en toekomstige) problemen.Maar op welke manier moet de druk op de supply chain dan precies verminderd worden zodat er meer inzicht komt in het volledige logistieke proces? Het verkrijgen van end-to-end zichtbaarheid over de aankoopactiviteiten van consumenten zal retailers helpen controle te krijgen en succesvol te zijn tijdens dit kerstseizoen maar zeker ook in de maanden daarna. De toch al overbelaste supply chain heeft behoefte aan zichtbaarheid van activiteiten in de hele keten : van het punt van bestellen tot de verpakking, verzending en levering van het product.Een onmisbaar onderdeel van deze ‘zichtbaarheidspuzzel’ is de kwaliteit van de data in het supply chain-netwerk. De drie belangrijkste kenmerken van goede data die het juiste inzicht bieden zijn nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid. Enkel met deze drie componenten kunnen bedrijven profiteren van de voordelen die een end-to-end ervaring biedt.Het blijft echter wel zo dat bedrijven zich moeten neerleggen bij het feit dat wereldwijde gebeurtenissen die de supply chain en de levering kunnen verstoren, bijna niet te voorspellen zijn. Bedrijven moeten daarom juist blijven investeren in hun supply chain-beheer en leveringsstrategie om hun flexibiliteit te benutten en om tegelijkertijd de gewenste klantervaringen op te bouwen.