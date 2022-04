Meeste sectoren in 2022 weer terug op niveau van voor de pandemie

26 april 2022 - Experian presenteert zijn analyse naar de kredietwaardigheid van mkb-bedrijven in Nederland over het eerste kwartaal van 2022. Daaruit blijkt dat de meeste sectoren zich herpakken tot het niveau van voor de pandemie. Dit onderzoek is gebaseerd op openbare data en zelfontwikkelde modellen. De algehele risico's voor het mkb nemen ook af in enkele van de zwaarst getroffen sectoren, zoals de voedsel- en drankensector en de horeca.

De voedsel- en drankensector, de kunst- en cultuursector en de horecasector herstellen bijna allemaal tot het niveau van voor de pandemie.

De vooruitzichten voor de recruitment/HR-sector en productiesector zijn het meest rooskleurig en overtreffen zelfs het niveau van voor de pandemie.

De bouwsector en de logistieke sector lopen een groter risico, vooral bedrijven met minder dan 4 werknemers.

Vanwege externe economische factoren, zoals problemen in de supply chain of inflatie, kunnen de risico's in de bouwsector en logistieke sector de komende 18 maanden nog verder oplopen.

Grotere mkb-bedrijven herstellen zich dit kwartaal beter dan in het vierde kwartaal van 2021; het herstel bij eenmanszaken is gestagneerd. Dit geldt met name voor bedrijven in de financiële dienstverlening, bouw, logistiek, vastgoed en IT-dienstverlening.

Net als in het vierde kwartaal van 2021 lopen de kleinste bedrijven echter nog steeds het grootste risico op wanbetaling. Verder steeg het aantal faillissementen in Nederland twee maanden op rij. Het aantal faillissementen is echter nog steeds laag vergeleken met de periode voor de coronapandemie.De Kamer van Koophandel schat dat 200.000 ondernemers een groot risico lopen op faillissement of insolventie nu de corona-steun is beëindigd. Het onderzoek van Experian wijst ook uit dat ondernemers in de logistiek, bouw, IT-dienstverlening en financiële dienstverlening het grootste risico lopen om failliet te gaan. Externe factoren zoals een tekort aan arbeidskrachten, de energiecrisis, de stijgende inflatie en de oorlog in Oekraïne kunnen een impact hebben op de mate waarin bedrijven in bepaalde sectoren zich na de pandemie herstellen.De pandemie heeft veel bedrijfsleiders gedwongen hun activiteiten voorgoed te veranderen, maar heeft ook de deur geopend naar nieuwe manieren van werken. Door kleine aanpassingen, zoals het veranderen van slechte vergadergewoonten, kunnen werknemers minder vergaderen en meer bereiken."Ondernemers staan nog steeds voor een enorme uitdaging. Hoewel het aantal faillissementen lager ligt dan vóór de pandemie, blijft het risico bestaan dat meer bedrijven vrijwillig zullen sluiten. De kleinste bedrijven hebben te kampen met een snel oplopende inflatie, hogere arbeids- en importkosten en de stopzetting van de coronasteun die veel van deze bedrijven hielp het hoofd boven water te houden. We voorspelden medio 2021 al dat het aantal faillissementen en insolventies later zou oplopen, en dat is helaas wat we voor dit jaar verwachten," voegt Peeters toe.