Future of work: flexibiliteit bij werkgever en werknemer is het toverwoord

9 maart 2021 - De corona pandemie heeft de arbeidsmarkt aanzienlijk veranderd voor zowel kandidaten als werkgevers. De wereld zal niet meer exact teruggaan naar voorheen en dat geldt ook voor de manier waarop we werken. Bedrijven moeten een eigen visie gaan ontwikkelen op de toekomst van werk. Dat blijkt uit het Future of Work Report van Monsterboard (onderdeel van Monster Global).

Het onderzoek toont positieve vooruitzichten voor het aannemen van personeel in 2021, maar toont ook een verscheidenheid aan uitdagingen waarmee recruiters dit jaar geconfronteerd worden, waaronder het oplossen van skill gaps en het beheersen van virtuele recruitment- en onboarding. Er gaat ook veel aandacht naar geestelijke gezondheid, diversiteit, gelijkheid en inclusie in wervingsplannen voor 2021.In Nederland is 85 procent van de werkgevers van plan om in het nieuwe jaar nieuwe mensen aan te nemen. Meer specifiek is 56 procent van plan om openstaande posities in te vullen, en 29 procent verwacht het personeelsbestand van hun bedrijf uit te breiden met nieuwe banen waarvoor andere skills nodig zijn. Alhoewel Nederland er meer dan andere landen van overtuigd is dat de beleidswijzigingen als gevolg van corona van tijdelijke aard zijn, is de verwachting toch dat werken in Nederland niet meer exact hetzelfde zal zijn als voorheen. Veel mensen zullen vaker thuis (willen) werken en de rol van technologie wordt steeds groter. Het MKB is daar wel onzekerder over dan grote bedrijven waarvan 52 procent verwacht dat beleidsaanpassingen meer kans hebben om permanent te worden.44 procent van de HR professionals geeft aan dat de beleidswijzigingen als gevolg van corona permanent zullen zijn, ongeveer een derde verwacht dat deze van tijdelijke aard zijn, terwijl een op de vijf hier twijfels over heeft. Jort Wassenaar, Managing Director Monster Europe: "Het zal lastig worden voor werkgevers om zaken waar we net allemaal aan gewend zijn terug te draaien. Sommige werknemers waarderen het thuiswerken juist en u kunt niet zomaar zeggen: kom maar weer vijf dagen op kantoor werken."Ook werknemers zijn hoopvol, maar liefst 88 procent is positief over zijn of haar baanveiligheid. Alhoewel er als gevolg van de pandemie ook veel angsten zijn onder werknemers. Maar liefst 41 procent van de vrouwelijke werknemers heeft momenteel werkgerelateerde angsten versus 30 procent van de mannelijke werknemers. Ook hebben veel medewerkers last van hoofdpijn (vrouwen veertien procent en mannen tien procent). Mannen hebben vaker last van depressieve gevoelens en (twaalf procent) en psychische problemen (veertien procent) dan vrouwen (respectievelijk zes en elf procent).De drie belangrijkste beleidsmaatregelen die HR-professionals het meest zagen veranderen, als gevolg van de COVID-19-pandemie, zijn de volgende:· Flexibiliteit op afstand (43 procent)· Aanpasbare werkschema's (40 procent)· Bijgewerkt gezondheidsbeleid en -protocollen (36 procent)Jort Wassenaar gaat hier op in: "Technologie stelt mensen al geruime tijd in staat vanuit huis te werken en de pandemie bewees hoe succesvol dit kan zijn. Ik denk dat de sleutel tot succes in de toekomst vooral gaat om het vinden van de juiste balans voor werknemers, in plaats van een uniforme aanpak. Werknemers willen meer dan ooit het gevoel te hebben dat hun baan een doel heeft en hechten grote waarde aan hoe bedrijven zich gedragen; hoe ze omgaan met hun medewerkers tijdens de pandemie en hoe ze bijdragen aan de samenleving. Het is dus belangrijker dan ooit dat bedrijven een duidelijk en boeiend verhaal te vertellen hebben aan kandidaten, dat ze meegaan met hun tijd en dat er ruimte is voor flexibiliteit en werken op afstand. We staan ​​nog maar aan het begin van een opwindende evolutie op de arbeidsmarkt. "