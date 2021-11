Gebrek aan tijd en kennis remt online ondernemen

23 november 2021 - Gebrek aan tijd en kennis, en onduidelijkheid over de opbrengsten, remmen ondernemers in de stap naar online marketing en verkoop. Eén op zes ondernemers wil wel aan de slag met online marketing en online verkoop, maar geeft aan daarvoor de kennis te missen. Dit blijkt uit het KVK-onderzoek ‘Digitalisering: Wie pakt de kansen?’

Het representatieve onderzoek onder 956 ondernemers bevestigt dat vrijwel alle ondernemers bezig zijn met digitaliseren. Zelfs degenen die er weinig affiniteit mee hebben, ondernemen basisactiviteiten: tussen de 73 en 80 procent heeft een een google-vermelding, een website, digitale financiële administratie en/of maakt backups. Twee derde van de ondernemers neemt maatregelen tegen cybercrime.Hoe ondernemers verder met digitalisering omgaan, verschilt sterk. Twee op de vijf geeft aan dat digitaliseren een essentieel onderdeel van de bedrijfsstrategie is en 27 procent heeft een duidelijk plan van aanpak. Bij het merendeel gebeurt het meer ad hoc, afhankelijk van beschikbare tijd en middelen.Over het algemeen geldt dat hoe meer werkzame personen een bedrijf heeft, hoe verder gevorderd het is in digitalisering. Bedrijven met tien of meer werkzame personen werken relatief vaak met een softwareleverancier (50 procent). Ondernemingen met één werkzame persoon zoeken vaker kennis op internet (43 procent), maar weten algemene instanties, zoals KVK (acht procent), gemeente (twee procent) of overheid (drie procent) nog niet goed te vinden voor advies bij online marketing en verkoop.Een verdere belemmerende factor is budget. Wanneer voor ondernemers vooraf beter duidelijk is wat de investering oplevert, zal het makkelijker zijn hier budget voor vrij te maken.KVK werkt samen met partners als MKB Nederland, het Ministerie van EZK en brancheverenigingen als INRetail om ondernemers te stimuleren bij digitalisering. Dit doet KVK door de ondernemer inzicht te geven in zijn positie en advies te geven over een slimme volgende stap zodat de investeringsbereid toeneemt.Ondernemers met vragen over de mogelijkheden van digitaliseren en hoe je ermee aan de slag kunt, kunnen bij KVK terecht voor informatie en advies. Op kvk.nl staat onder andere welke ICT-middelen de ondernemer kan inzetten voor het bedrijf en hoe hij of zij daarmee slimmer kan ondernemen. Ook zijn er inspirerende voorbeelden van ondernemers met een succesvolle digitaliseringsstrategie. En uiteraard is het altijd mogelijk contact op te nemen met een gespecialiseerd KVK-adviseur.