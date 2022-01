Veranderingen in storage in 2022

21 januari 2022 - De door de pandemie aangedreven versnelling van de digitale transformatie op alle gebieden brengt nieuwe uitdagingen op het gebied van data-opslag met zich mee. Davide Villa, Sales Director EMEA bij Western Digital, noemt de vijf belangrijkste voorspellingen op het gebied van storage voor 2022.

Archiefdata worden opgeslagen in goedkopere, weinig gebruikte lagen die informatie bewaren totdat deze nodig is, bijvoorbeeld in het geval van een storing of een cyberaanval. Nu er meer archiefdata gegenereerd en opgeslagen worden dan ooit tevoren, wordt statische of koude opslag het uitgangspunt voor data die moeten worden beschermd, maar die niet binnen milliseconden hoeven te worden geopend. Naarmate ondernemingen op verschillende locaties twee of drie keer back-ups gaan draaien, zal de hoeveelheid opslagruimte in datacenters verder toenemen en moet er serieus worden gekeken naar de manier waarop organisaties hun gegevens archiveren.Deze gegevens, die niet actief nodig zijn, kunnen tegen lagere kosten worden opgeslagen.De meeste archiefdata worden opgeslagen op tape of harde schijven (HDD's). Hoewel tape-opslag minder duur is dan HDD's, heeft het ook een hogere latentie voor gegevenstoegang, waardoor het enkel een optie is voor zeer koude opslag. HDD technologieën evolueren naar next-gen platforms om zowel de totale eigendomskosten als de toegankelijkheid van actieve archiefoplossingen te verbeteren. Deze omvatten zoning, hogere oppervlaktedichtheden, mechanische innovaties en materiaalinnovaties.Datacenters kunnen de grootste energieverbruiker van een land zijn. Dit draagt bij ​​aan een verhoogde CO2-uitstoot. Dankzij doelstellingen voor energiebesparing zullen we in 2022 een golf zien van organisaties die werken aan het verduurzamen van hun datacenters. Zij investeren tijd en geld om bestaande centra efficiënter te maken, in plaats van nieuwe datacentra te bouwen. Er komt bijvoorbeeld meer belangstelling voor schijven met een hogere capaciteit: minder schijven met een hoge capaciteit zijn energiezuiniger dan meerdere schijven met een lage capaciteit. Bovendien verhoogt het de opslagdichtheid per rack en kan het aantal racks dat nodig is om de vereiste capaciteit te bereiken, verminderen, waardoor het algehele stroomverbruik en de TCO verder worden verlaagd. JBOD-oplossingen kunnen worden gebruikt om het stroomverbruik te verminderen. Dankzij de mogelijkheid om schijven te isoleren van trillingen en de luchtstroom te kanaliseren om optimale temperaturen te behouden, kan elke schijf intelligent op zijn maximale prestatie draaien.Bedrijven zullen ook steeds meer prioriteit geven aan datacenters die gebruik maken van luchtkoeling of hernieuwbare energie.De versnelling van de digitale transformatie brengt nieuwe zorgen over de eigenaarschap van data met zich mee. Het behouden van de regionale controle over de data die door digitale technologieën worden gegenereerd, wordt een kritieke prioriteit voor organisaties. Data moeten conform de voorschriften worden opgeslagen en beschermd. Voor in de EU gevestigde bedrijven betekent dit dat gegevens binnen de grenzen van de Unie moeten blijven.In 2022 zullen organisaties een opslagrevolutie ondergaan om te voldoen aan de eisen op het gebied van gegevensbescherming. Voor bijvoorbeeld de online opslag van medische informatie, die van cruciaal belang en vaak omvangrijk is, moeten er drastische investeringen worden gedaan in opslagoplossingen met hoge capaciteit en lage latentie.In 2021 zagen we de ontluikende verschuiving van gaming naar de cloud, mede door streamingdiensten. Zo betrad Netflix de markt voor cloudgaming met de lancering van Netflix Games voor mobiele apparaten. Het datacenter speelt hierin een sleutelrol, zowel wat betreft het mogelijk maken van online gaming als het opslaan van de livestream gameplay. Door de verschuiving naar cloudgaming moeten bedrijven zoals Xbox en Netflix hun datacenters virtualiseren om winstgevend te blijven.We zien het komende jaar ook de opkomst van non-fungible tokens (NFT's) binnen gaming. EA heeft zelfs publiekelijk verklaard dat NFT's deel uitmaken van de toekomst van de game-industrie. Deze tokens zijn unieke data-eenheden die zijn opgeslagen op blockchains, die bewijzen dat producten echt zijn en gamers in staat stellen om gepersonaliseerde downloadbare content te commercialiseren, van wapens tot cheatcodes tot packs. NFT's zijn gebaseerd op een gedistribueerde opslagarchitectuur, waardoor eigendom kan worden gevalideerd en uitgewisseld. Nu bedrijven en individuen het potentieel van NFT's onderzoeken, moeten ook opslagvereisten worden overwogen.Autonome auto's gaan fungeren als kleine datacenters. Zelfrijdende voertuigen maken nu nog gebruik van een gedistribueerde opslagarchitectuur, maar in de toekomst zullen ze standaard vertrouwen op geclusterde opslag. Deze clusters of zones communiceren met een centrale hub, waar gegevensverwerking plaatsvindt. De applicatiesoftware brengt bijvoorbeeld gegevens uit interne kaarten samen met de nieuwste verkeersinformatie. De interne IoT-sensorapparaten van het voertuig, zoals camera's en radar, dragen ook bij om een volledig beeld te krijgen van de algehele verkeerssituatie. Deze zonegebaseerde opslag vertrouwt op centrale reken- en opslagoplossingen in plaats van gedistribueerde oplossingen. Naast minder bekabeling, ECU's en kleine opslagapparaten, verlaagt deze architectuur ook het gewicht van de auto en dus de bijbehorende kosten. Nieuwe architecturen worden ook gevoed door duurzaamheidsoverwegingen: het verminderde gewicht van de auto betekent minder CO2-uitstoot.