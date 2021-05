Waarom kiezen voor systeemvloeren?

12 mei 2021 - Systeemvloeren worden gebruikt om extra vierkante meters te realiseren in een bestaand magazijn, kantoorgebouw, werkplaats of opslag. Dankzij de stevige staalconstructie kunt u met een systeemvloer meerdere etages creëren, waardoor een verbouwing of nieuwbouw niet nodig is. Systeemvloeren bestaan uit standaard onderdelen die volgens een bepaald systeem worden gelegd.

Frans van Dullen van Hamag magazijnvloeren, legt uit hoe een systeemvloer op verschillende wijzen toegepast kan worden."Bij het plaatsen van systeemvloeren wordt gebruikgemaakt van standaard onderdelen zoals vloerprofielen en constructieve vloerplaten en bevestigd aan muurprofielen of stalen kolommen", legt de Van Dullen uit. "De stijve verbindingen van de vloerplaten zorgen voor de stabiliteit. Systeemvloeren zijn vloeren die geplaatst worden zonder afhankelijk te zijn van de ondergrond en in sommige gevallen ook zonder gebruik te maken van muren. De vloer is zwevend, hangt als het ware boven de grond. Dit komt door de veelal ijzeren balken die tegen muren geschroefd worden en waarin profielen met vloerplaten worden opgehangen. In dit geval vervangt het een bestaande vloer, overbrugt het niveauverschillen binnen een gebouw of woning of creëert het extra oppervlakte. Wanneer een systeemvloer niet opgehangen wordt aan dragers die aan een muur bevestigd zijn kunnen ze ook gehangen worden in vrijstaande kolommen. Door het gebruik van verschillende materialen afhankelijk van het doel van de plaatsing is de toepassingsmogelijkheid erg groppot."Verder zijn systeemvloeren geschikt voor verschillende doeleinde.Voor woningenVan Dullen: "In een woning kan er van systeemvloeren gebruikgemaakt worden als er sprake is van onder andere renovatie. Wanneer bijvoorbeeld isolatie onder de vloer niet mogelijk is of de oude vloer ontlast of vervangen moet worden kan een systeemvloer middels een ophangconstructie aan de muren geplaatst worden. De constructies zijn luchtdicht en hebben hoge isolatiewaarden. Er zijn systeemvloeren die bijzonder licht in gewicht zijn waardoor dit soort vloeren ook voor oude huizen geschikt zijn zonder dat er extra eisen aan de draagmuren gesteld worden. Bij nieuwbouw worden systeemvloeren eveneens toegepast, mede vanwege hun gebruiksgemak. Systeemvloeren zijn na plaatsing geschikt voor vloerverwarming."In bedrijfspandenVerder is volgens Vn Dullen een systeemvloer uitermate geschikt in bedrijfspanden. "Bij gebruik in bedrijfspanden zijn systeemvloeren bijvoorbeeld geschikt voor het creëren van extra oppervlakte. Zo kunnen er met speciale constructies verdiepingen, entresols of looproutes in een magazijn- of kantoorruimte geplaatst worden. Doordat deze constructies onafhankelijk van muren worden opgesteld kunnen ze eigenlijk overal geïnstalleerd worden en vormen ze geen belasting voor het gebouw zelf. Zo zijn er geen extra bouwkundige voorzieningen nodig om systeemvloeren te plaatsen. Een grote diversiteit in profielen zorgt voor ruime toepassingsmogelijkheden waardoor aan de meeste wensen tegemoet gekomen kan worden. De toe te passen profielen kunnen op maat gemaakt worden zodat grote overspanningen mogelijk zijn en een zware belasting geen probleem hoeft te vormen. De eenvoudige montage door middel van bouten en moeren is extra handig omdat dit de systeemvloeren ook makkelijk demontabel maakt en ze op een relatief simpele manier naar behoefte verplaatst kunnen worden binnen de ruimte of mee verhuizen naar een andere locatie."Als conclusie geeft van Dullen aan dat systeemvloeren eigenlijk overal kunnen worden toegepast door de mogelijkheid van het lichte gewicht, de eenvoudige montage en de levering op maat per project. "Onderhoud is niet nodig of het nu systeemvloeren in een huis, binnen een bedrijfsruimte of magazijn betreft. Dit soort vloeren is ook eenvoudig uit te breiden of anderszins aan te passen. Met systeemvloeren kun u letterlijk alle kanten uit."