Nationale handel trok amper aan in Q4 2021

15 maart 2022 - De nationale handel tussen ondernemingen was in het laatste kwartaal van 2021 nog ver verwijderd van het niveau van vóór de coronacrisis. Vergeleken met januari 2020 (index: 100) lag de handelsintensiteit in december op 79.7, een daling van ruim twintig procent. Dat zegt Altares Dun & Bradstreet na analyse van de laatste cijfers van het kalenderjaar.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Voor de laatste meting maakte Altares Dun & Bradstreet gebruik van de betaalcijfers van zo’n 250.000 bedrijven in Nederland. Door het aantal verstuurde facturen en andere (anonieme) financiële gegevens door te lichten ziet het bedrijf dat de neerwaartse trend in de economie eind 2021 nog doorzette. Een lager aantal verstuurde- en geïnde facturen wijst op een minder actieve economie. De lockdown lag daar deels aan ten grondslag, maar verschillende branches hadden te maken met andere problemen.De bouwsector was eind 2021 nog altijd één van de hardst getroffen sectoren. Met een index van 74 daalde het betaalvolume voor deze branche met ongeveer een kwart sinds januari 2020. De bouw had moeite aan grondstoffen te komen en ook een nijpend personeelstekort deed de sector pijn.De winkels leken eind 2021 als snelste te herstellen van de pandemie. Zelfs in het licht de lockdown en de dreiging daarvan kwam de retail op 84 procent van de intensiteit van januari 2020. Kanttekening daarbij is dat december normaliter een piek vormt voor de winkels in verband met de feestdagen: in december 2020 herstelde de branche ook al heel behoorlijk. Hotels (index 84.7) en overheid (88.3) waren eind vorig jaar de enige sectoren die nog dichter bij het oude niveau kwamen.David Verheecke, Managing Director Benelux bij Altares Dun & Bradstreet: "Het einde van de lockdown en de stop op coronamaatregelen brengen iedereen in een jubelstemming. Optimisme is goed, maar realisme is dat ook. De oplopende energiekosten en inflatie drukken het consumenten én het producentenvertrouwen. Ook is het nu afwachten wat de invloed van de oorlog in Oekraïne gaat zijn. De verwachting is dat die niet positief is. De handel is daarom nog lang niet op het niveau van vóór de pandemie en ook de eerste cijfers van 2022 wijzen nog niet in die richting."