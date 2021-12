Wereldhandel groeit in 2022 met +5,4 procent

27 december 2021 - De groei van de wereldhandel zet komende jaren sterk door, ondanks aanhoudende toeleveringsproblemen. Dat blijkt uit het Global Trade Report van Euler Hermes, de grootste kredietverzekeraar ter wereld. Volgend jaar groeit de wereldhandel met +5,4 procent en in 2023 met +4,0 procent. De problemen binnen de toeleveringsketen blijven tot medio volgend jaar op een hoog niveau.

"Het goede nieuws is: we gaan met de wereldhandel weer richting normaal. Niet meteen, we verwachten dat de huidige problemen met toelevering en transport tot aan de zomer groot blijven. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar de Nederlandse situatie, zien we dat de totale exportwaarde al dit jaar boven het niveau uitkomt van vóór de crisis." Dat zegt Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux. Nadat in Nederland in 2020 bijna €50 miljard aan handelswaarde (goederen en diensten) verloren ging, stijgt de exportwaarde dit jaar met €81 miljard in 2021, €56 miljard in 2022 en €28 miljard in 2023, zo heeft Euler Hermes becijferd.In het rapport zijn de heftige schokbewegingen in beeld gebracht waarmee de vraag naar goederen, de toelevering en het transport de afgelopen twee jaar te maken hadden. Geeroms: "Eerst de lockdowns en dan in de tweede helft van 2020 de enorme inhaalvraag die losbarst. Opeens bleek het ‘ just in time-systeem ’ dat in jaren is opgebouwd, niet meer te werken. Nog steeds verkeren toelevering en transport in een shock-situatie maar over een half jaar zal de stress afnemen."Geeroms noemt drie redenen waarom een normalisatie op gang komt: "De vraag van consumenten blijft in takt. Tot 2023 hebben ze extra geld om te besteden. Geld dat ze hebben uitgespaard, bijvoorbeeld omdat ze minder op vakantie gingen en minder uit eten zijn geweest. Al verwachten we wel dat bestedingen in duurzame goederen de komende jaren zal afkoelen. Dat heeft met de duur van de vervangingscyclus te maken. Aan de kant van de bedrijven zien we gaandeweg minder acute inputtekorten. Voorraden komen in de meeste sectoren weer op het peil van vóór corona. Verder zien we dat de congestie in de scheepvaart vermindert. De wereldwijde bestellingen van nieuwe containerschepen waren nog nooit zo hoog, maar de oplevering duurt nog even. Ook zien we, bijvoorbeeld in de VS, dat er fors wordt geïnvesteerd in de havenstructuur."Volgens het rapport van de kredietverzekeraar loopt Europa meer risico in vergelijking met de VS als het gaat om de afhankelijkheid van invoer uit het buitenland. "Terugval van invoer vanuit China raakt Europa relatief hard." Ook wijst Geeroms op de Europese infrastructuur: "Investeringen in de Europese havens blijven achter."Euler Hermes schat dat vooral de sectoren energie, elektronica en machinebouw komend jaar beter zullen presteren. De belangrijkste exportwinnaar wereldwijd (vanaf 2023) is de automobielsector. De succesvolste exportregio voor de komende jaren is Azië-Pacific.