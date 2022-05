Wanbetaling is terug van weggeweest

2 mei 2022 - De kans dat een factuur te laat of niet wordt betaald, neemt dit jaar sterk toe. Meer dan de helft van de Europese exporteurs (in Duitsland 60 procent) verwacht een toename van het wanbetalingsrisico. Dat blijkt uit onderzoek van de grootste kredietverzekeraar ter wereld Allianz Trade.

"Het optimisme rondom de heropening van de economie na de pandemie is door de Russische invasie gebroken. Consumenten zijn pessimistischer dan ooit over de economie. En ook aan de kant van de producenten krijgt het vertrouwen klap na klap. Nu de oorlog langer duurt, beginnen bedrijven de gevolgen ook echt te voelen. Zo is 56 procent van de exporteurs die we spraken diep ongerust over de aanhoudend hoge energieprijzen. Hogere grondstofprijzen, hogere financieringskosten en langdurige verstoringen van de toeleveringsketen zullen de komende maanden de exportkosten opdrijven," zegt Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux bij Allianz Trade.In de Allianz Trade Global Survey 2022 zijn 3.000 exporteurs bevraagd in de VS, China, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Duitsland. Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd - één vóór het begin van de invasie van Oekraïne en één daarna. Uit het onderzoek kwamen drie trends naar voren:- Steeds meer bedrijven zetten zich schrap voor de klap die de omzet dit jaar gaat krijgen;- Bedrijven vrezen een structurele terugval van de vraag naarmate het conflict langer duurt;- Vrees voor wanbetaling.Geeroms: "We komen uit een tijd dat de overheid de bedrijven lange tijd een reddingsboei heeft toegeworpen. Het lijkt erop dat eenzelfde ruimhartige steun van overheden er nu niet gaat komen. Bedrijven moeten nu hun eigen broek zien op te houden, terwijl ze de gevolgen van covid-19 nog aan het verwerken zijn.""Voor de belangrijkste Europese exportmarkten, verwachten we dat het aantal faillissementen van bedrijven dit jaar +tien procent zal stijgen. In feite niet meer dan logisch natuurlijk. Er zijn zoveel ongezonde bedrijven in leven gehouden dankzij de staatssteun. Die sanering begint nu los te komen."Geeroms voorziet een aanzienlijke economische achteruitgang. "Met de hoger inkoopkosten (grondstof, energie) en de toename van wanbetaling hebben bedrijven steeds meer werkkapitaal nodig om de dagelijkse business draaiende te houden. Anders gezegd: ze houden minder geld over voor structurele maatregelen die de toekomst van bedrijven bepalen, zoals het ontwikkelen van nieuwe producten, overnames, groei, modernisering of schuldvermindering."Hoe bedrijven komende tijd presteren zal, volgens Geeroms, sterk afhangen van hun vermogen om de hogere kosten door te rekenen aan de eindklant. "Dit noemen we prijszettingsvermogen. Dat verschilt sterk per sector. Voor veel Europese bedrijven is prijsverhoging op de korte termijn geen optie. Het gevolg is dat de winstmarge onder druk komt te staan. Dat betekent minder winst, minder investeringen, minder groei. Facturen staan langer open of blijven onbetaald waardoor het werkkapitaal wordt aangetast." Een faillissementsgolf is in de ogen van Geeroms niet meer dan een logisch gevolg hiervan.