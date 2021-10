Zo kies je als ondernemer een goed incassobureau

25 oktober 2021 - Heb je een eigen bedrijf? Dan krijg je vast vroeg of laat te maken met wanbetalers. Een incassobureau helpt je het geld van onbetaalde rekeningen te innen. Er zijn echter nogal wat cowboys in het vak, waardoor alle incassobureaus vaak een slechte reputatie krijgen. Mr. Lucien Ridderbroek van E-legal geeft aan waar je moet op letten.

Ridderbroek geeft aan dat incassobureaus regelmatig het landelijk nieuws halen door bijvoorbeeld nepvorderingen en agressieve incasso. "Het is ontzettend jammer dat de sector vaak negatief in het nieuws komt door enkele incasso cowboys, die bijvoorbeeld debiteuren agressief benaderen met nepvorderingen of zelfs hun eigen klanten oplichten. Er is momenteel een wetgeving in de maak om een incassoregister te maken waarin incassobureaus verplicht worden ingeschreven. Omdat dit nu nog niet zo is, is het ontzettend belangrijk om als ondernemer goed te kijken of het incassobureau te vertrouwen is."Volgens Ridderbroek kunt je dit op verschillende manieren controleren. Hij geeft aan: "Bekijk altijd goed de reviews die een incassobureau heeft. Als het een betrouwbare partij is, dan tonen ze recensies trots op hun website. Van Google Reviews tot TrustPilot, een betrouwbare partij heeft veel goede recensies die makkelijk online te vinden zijn."Daarnaast zijn er verschillende betaalsystemen. Sommige incassobureaus werken met een ‘flat fee’ bij de start van een traject, andere werken met het bekende ‘no cure no pay’. Ridderbroek geeft meer uitleg: "No cure no pay is erg handig voor b2b incasso van facturen, leningen en huurgelden. Bij deze manier van incasso verdient het incassobureau enkel een percentage van het geïncasseerde bedrag als ze erin slagen het geld te innen. De cliënt moet dus nooit betalen als het incassobureau er niet in slaagt de factuur te innen."Zelfs al kies je voor ‘no cure no pay’, en hoef je niet te betalen als het incassobureau onsuccesvol is, dan nog wilt je uiteraard wél dat je je geld kunt innen. Ridderbroek: "Kwalitatieve incassobureaus zullen openlijk hun slagingspercentage van het voorbije jaar aantonen. Als dit nergens wordt vermeld en je contact hier tijdens een eerste gesprek onduidelijk over is, dan raden we af om met het bureau in zee te gaan."