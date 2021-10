Verwachte wanbetalingspercentage stabiel voor meeste mkb-bedrijven

26 oktober 2021 - Dit kwartaal heeft Experian opnieje de status van het midden- en kleinbedrijf (mkb) in Nederland onderzocht en hoe deze bedrijven presteren nu we de meeste coronarestricties achter de rug hebben. Dit onderzoek is gebaseerd op openbare gegevens en zelf ontwikkelde modellen. Hoewel sectoren als de horeca en de levensmiddelensector nog steeds het grootste risico lopen, neemt het risico ook toe voor mkb-bedrijven in de financiële dienstverlening.

De belangrijkste bevindingen van Experian over het derde kwartaal van 2021:

Algemene trends die Experian heeft opgemerkt:

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Experian merkte ook op dat bedrijven in het middensegment van de onderzochte bedrijven (tussen vijf en veertien werknemers) in de meeste sectoren goed op weg zijn naar herstel en de grootste verbetering lieten zien tussen Q2 en Q3 van dit jaar."Het coronavirus heeft een massale gedragsverandering teweeggebracht in de manier waarop bedrijven werken, en de vele sluitingen van sectoren in de afgelopen achttien maanden hebben permanente veranderingen teweeggebracht voor kleine bedrijven," zegt Herman Peeters, Principal Consultant bij Experian Nederland. "Het verwachte wanbetalingspercentage en de kredietscores zijn dit kwartaal voor veel kleine en middelgrote ondernemingen stabiel gebleven omdat bedrijven hun deuren met frisse moed weer hebben geopend. We kunnen echter niet ontkennen dat externe factoren, zoals de krapte op de arbeidsmarkt en verstoringen in de toeleveringsketen, waarschijnlijk invloed hebben op het herstelperspectief voor veel van deze bedrijven."• Mkb-bedrijven in de financiële-dienstensector lopen dit kwartaal een groter risico op wanbetaling. Dit kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan het feit dat deze kleinere financiële dienstverleners andere mkb-bedrijven ondersteunen, die in 2021 ook het risico lopen hun deuren te moeten sluiten of in gebreke te blijven.• Mkb-bedrijven met vijf tot veertien werknemers herstellen zich sterk. Dit komt waarschijnlijk doordat deze bedrijven genoeg financiële steun kregen om door te gaan en hun bedrijf op creatieve wijze konden aanpassen om te overleven. De kleinste bedrijven (een tot vier werknemers) lopen nog steeds het grootste risico, met een wanbetalingspercentage van meer dan 6 procent.• Problemen in de toeleveringsketen vanwege het coronavirus kunnen het herstel van de productiesector en logistieke sector op lange termijn belemmeren, ook al is er nu sprake van enige vooruitgang.• De arbeidsmarkt staat onder druk: er zijn meer werkgevers die personeel zoeken dan dat er talent is om die vacatures te vervullen. Dit resulteert waarschijnlijk in looninflatie aangezien bedrijven de beste talenten proberen aan te trekken. Daardoor kunnen bedrijven die al in de gevarenzone zitten, nog meer onder druk komen te staan. De impact is het grootst voor bedrijven met minder dan vier werknemers, die wellicht minder goed kunnen concurreren op de arbeidsmarkt."De overheid heeft het mkb in Nederland behoorlijk gesteund en bedrijven die wendbaar en creatief waren, hadden de beste kans om in deze omstandigheden te overleven en weer op te bouwen," voegt Peeters toe. "Maar nu de overheidssteun in september 2021 is beëindigd, zullen we een duidelijker beeld krijgen van de schulden en kredietrisico's van mkb-bedrijven in zeer kwetsbare sectoren buiten de horeca, zoals de zakelijke of financiële dienstverlening." Euler Hermes Nederland voorzag aan het VCMB dat zij dit jaar 1.740 faillissementen in Nederland verwachten. Dit lage aantal is vooral te danken aan de steunpakketten van de overheid voor het MKB tot september 2021. Tegen 2022 verwacht Euler Hermes een stijging naar 2.400 faillissementen, wat overeenkomt met Experian's prognose.Kredietverstrekkers kunnen meer inzicht krijgen in de financiële situatie door real-time data-inzichten toe te passen en te combineren met traditionele, historische gegevens. Hierdoor ontstaat een nauwkeuriger beeld en kunnen risico's tijdig worden ingeschat.