Zo vind je de printer die bij jouw onderneming past

11 april 2022 - De wereld is in rap tempo gedigitaliseerd de afgelopen decennia. Kijk bijvoorbeeld maar naar hoe email de functie van post heeft overgenomen. Toch wordt er nog behoorlijk wat hardcopy geprint. En dat is ook niet verwonderlijk. Zeker niet als het gaat om zakelijke documenten. Mensen lezen afgedrukte tekst namelijk geconcentreerder. Bovendien slaan ze minder snel een of meerdere zinnen over.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Tot slot onthouden ze een geprinte tekst die ze gelezen hebben ook beter. Allerlei argumenten om ondanks de digitalisering toch ook nog een printer voor je onderneming te hebben. Maar hoe kies je de printer die het best bij je onderneming past? Casper Bleijswijk van Uwcartridgewinkel.nl geeft diverse handige tips.Wil je een printer kopen, dan is het volgens Bleijswijk belangrijk om je goed te oriënteren. "Stel je daarom allereerst de vraag wat het apparaat allemaal moet kunnen of doen. Print je vooral documenten met tekst en afbeeldingen in a4-formaat? In zwart-wit of ook in kleur? Of andere papierformaten? Of wil je ook foto’s mooi kunnen afdrukken? Vind je het belangrijk om dubbelzijdig te kunnen printen? En hoe snel moet het apparaat kunnen printen?"Hij benoemt dat het goed is om onderscheid te maken tussen wensen en eisen. "Wat moet een printer echt kunnen? Wat zou je een leuke optionele functie vinden? En wat vind jezelf overbodig?"Bleijswijk benoemt dat je tijdens de volgende fase gaat kijken welke printers worden aangeboden. "Hierbij valt vooral op dat er twee verschillende soorten apparaten worden aangeboden. Ten eerste zijn dat inktjetprinters. Deze bevatten cartridges met vloeibare inkt. Dit maakt het mogelijk naast documenten ook foto’s van prima kwaliteit af te drukken."Binnen de meeste ondernemingen worden echter vooral documenten met tekst en eventueel afbeeldingen geprint. En dat vaak in grote hoeveelheden. Hij beschrijft dat de meeste ondernemingen daarom kiezen voor laserprinters. "Deze printers werken met toners met poeder erin. Per toner kunnen er veel meer pagina’s afgedrukt worden, zodat deze niet voortdurend vervangen of bijgevuld hoeven te worden. Daarnaast printen laserprinters over het algemeen sneller dan inktjetprinters, waardoor de vaak grote hoeveelheden zakelijke documenten snel afgedrukt worden."Bleijswijk wijst vervolgens op andere wensen of eisen die je kunt stellen aan een printer. "Hoef je alleen maar zaken uit te printen? Of wil je een apparaat waarmee je ook documenten of foto’s mee kunt inscannen of kopiëren? Dit laatste type apparaten noemen we ook wel een all-in-one printer. In het verleden hadden printers vaak ook nog een faxfunctie. Nu faxen echter zowat uitgefaseerd is vanwege andere communicatiemethoden, komt dit haast niet meer voor."Bleijswijk vertelt tenslotte nog wat over de connectiviteit en software-mogelijkheden van printers. "Haast iedere printer werkt tegenwoordig niet alleen via bedrading maar ook via wifi. Dat scheelt heel wat meters aan kabel. Zo kun je via je router draadloos vanaf je smartphone,tablet, laptop of pc gemakkelijk printen. Gebruiken jij of jullie zakelijk veel Apple-apparaten? Dan is het handig om een printer te kiezen met Apple Airprint. Zo kun je vanaf een Apple apparaat direct iets printen zonder software of drivers te hoeven installeren. Vind je het tot slot fijn om direct vanuit je mail een printopdracht naar de printer te kunnen sturen? Kies dan een printer met Email print."