Vier belangrijke aspecten van printbeveiliging voor bedrijven

8 oktober 2021 - Een van de problemen bij het opbouwen van een veilige IT-omgeving, die zowel klanten als de gevoelige data van organisaties beschermt, komt voort uit de onzekerheid over hoe de toekomst van werk eruit zal zien. Printbeveiliging in een hybride werkomgeving kan een blinde vlek zijn voor IT-professionals en Peter van Broekhoven van Lexmark legt uit waarom het belangrijk is om het volgende in overweging te nemen.

Werk vanaf het begin samen met een printerleverancier die data en documenten in elke fase van het proces wil beschermen. Dit houdt ook in dat je moet nadenken over waar de gegevens worden opgeslagen: op het apparaat zelf, of, zoals tegenwoordig gebruikelijk is bij moderne apparaten, in de cloud. En daarbij moet ervoor worden gezorgd dat de juiste firmware-updates en encryptiemaatregelen zijn geïmplementeerd om gevoelige informatie te beschermen.Voor IT-teams helpt voortdurende monitoring van apparaten en infrastructuur om potentiële beveiligingsgaten te identificeren en snel te reageren om bedreigingen in te dammen.Terwijl veel apparaten de afgelopen achttien maanden in kantoren in sluimerstand lagen, is het nu tijd om ervoor te zorgen dat alle applicaties up-to-date worden gehouden.Dezelfde controles moeten worden uitgevoerd voor organisaties die apparaten ter beschikking stellen aan werknemers die vanuit huis werken. Het is lastig om apparaten te controleren die niet op kantoor staan en dat vereist een slimme aanpak. Als apparaten niet effectief worden beschermd, vormen ze een bedreiging voor de databeveiliging van een organisatie.De grootste bedreiging voor de IT-beveiliging komt meestal van insiders.Wanneer documenten van virtueel naar fysiek gaan, wordt het beveiligen ervan een grotere uitdaging, vooral als medewerkers hybride werken. Het gebruik van een cloud print management-oplossing kan een extra beveiligingslaag toevoegen aan documenten. Deze zorgt ervoor dat alles wat wordt geprint automatisch wordt gescand op gevoelige informatie, zoals trefwoorden of patronen. Zo wordt meteen duidelijk of een werknemer iets print dat niet relevant is voor zijn of haar functie.Ook kunnen IT-teams en partners functies voor beveiligde toegang inschakelen, zodat alleen geverifieerde en geautoriseerde gebruikers met gevoelige informatie mogen werken.De bescherming van je partners in de supply chain is net zo belangrijk als de bescherming van je eigen interne gegevens. Door een strikt certificeringsproces te volgen voordat software van derden wordt geïnstalleerd, kunnen incidenten worden voorkomen die een domino-effect kunnen hebben op bedrijven en hun verkopers of partners.