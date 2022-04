Fairtradekoffie wordt steeds minder toegankelijk voor ondernemers

7 april 2022 - Of het nu gaat om horecaondernemers of om bedrijven in de koffiebranche: de marges worden steeds krapper. Hoewel ondernemers echt wel geloven in de kracht van fairtradekoffie, kunnen ze soms niet anders dan het los te laten en over te stappen op betaalbare alternatieven. Dat geeft Joël Nieuwenhuizen van Zelfkoffiezetten.nl aan.

Volgens Nieuwenhuizen is het grote probleem dat de kosten van het fairtradesysteem voor kleine ondernemers gewoon te hoog zijn. Veel kleine ondernemers geloven nochtans wel in de idealen ervan. Dat hoeft ook niet te verbazen, want de behoefte aan eerlijke koffiehandel is oorspronkelijk van onderuit gegroeid. Het was iets van de kleine ondernemers, niet van de multinationals. Intussen hebben multinationals, die er alles aan doen om hun reputatie op te krikken, het fairtradeconcept "gekaapt".Het is natuurlijk te begrijpen dat men sterk focust op grote partijen als Douwe Egberts en Starbucks, want dergelijke bedrijven hebben de grootste impact. Maar men biedt op die manier weinig oplossingen voor de kleine koffie-ondernemers. Recent was er bijvoorbeeld het verhaal van Kinti Coffee , een kleine koffie-ondernemer die rechtstreeks met de koffieboeren handelt. Men gelooft er echt wel in het fairtradeconcept, maar de kosten lopen volgens het bedrijf te hoog op. Net als de grote multinationals betaalt men bijvoorbeeld 2940 euro per jaar voor de certificering. Alleen kunnen dergelijke multinationals dat bedrag uitsmeren over miljoenen kilo's.Tegelijkertijd hekelen bedrijven als Kinti Coffee dat veel van deze kosten niet naar de boeren gaan, maar naar Fairtrade Nederland en naar de certificeringsorganisatie. Fairtrade Nederland reageerde eerder bij het magazine Trouw dat goede en betrouwbare controles nu eenmaal cruciaal zijn en geld kosten. Bovendien ontkende men dat grote importeurs evenveel betalen als kleintjes, omdat er onder meer volumetoeslagen gelden.Ook voor horecaondernemers knabbelt de fairtradekeuze sterk aan de winstmarge. Koffie is al duur geworden, onder andere omdat de energiekosten voor het roosteren van bonen en de kosten voor het containertransport zijn toegenomen. Bewust kiezen voor duurdere koffie wordt dan moeilijk.Voor een Caramel Macchiato bij Starbucks betaalt de consument met plezier 5,25 euro. Dat betekent een mooie winstmarge, zelfs als de koffieprijzen stijgen. Als een consument echter in een kleine horecazaak meer dan 2,5 euro moet betalen voor een kopje koffie – in 2018 was dat nog gemiddeld 2,28 euro – zet dat al kwaad bloed. En dat terwijl horecaondernemers hun prijzen eigenlijk met vijftien tot twintig procent moeten opkrikken om de oplopende kosten te compenseren. Dat durven ze vaak niet aan en dus kiezen ze voor besparen . Lees: ze schakelen over op goedkope en minder eerlijke koffie.Volgens Fairtrade Nederland kunnen de kleine koffiehandelaren hun koffie bij de groothandel inkopen in plaats van direct bij de boeren. Ze betalen dan een lagere certificatiefee. Enkel de eerste koper in de handelsketen betaalt namelijk de hoge fee. Een kanttekening is natuurlijk dat de groothandel weer een hap uit de taart neemt en geld aanrekent dat niet bij de boeren terechtkomt.Een aantal bedrijven werpen zich intussen als alternatief op. Er is bijvoorbeeld de koffie van Token, een bedrijf dat Westerse koffiedrinkers rechtstreeks verbindt met de koffiegemeenschappen. Door de blockchain te gebruiken en zo transparantie te garanderen, kan men op een betaalbare wijze eerlijke koffie aanbieden.