De grote impact van zoiets 'kleins' als een kop koffie

29 april 2021 - Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat de dagelijkse gang van zaken binnen bedrijven sterk is veranderd. Hoeven u en medewerkers niet perse aanwezig te zijn op het werk? Dan is het advies om thuis te werken om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Contact met medewerkers (en hun onderlinge contact) verloopt veelal via de telefoon, videobellen of mail.

Niet iedereen vindt dit een fijne manier van werken en veel mensen missen het persoonlijke contact. De aanwezigheid op werk heeft namelijk ook een sociale functie. Buurten bij medewerkers mag niet meer zomaar, en bovendien moeten mensen die wel aanwezig zijn afstand houden. Wat nu extra belangrijk is geworden op de werkvloer? De koffieautomaat!Sjoerd Keer van Gio Coffee benoemt diverse voordelen van het drinken van koffie op werk, waaronder het reeds genoemde bevorderen van de sociale cohesie.Keer vertelt eerst nog wat meer over de belangrijke sociale rol van koffie binnen bedrijven. "Bij de koffieautomaat komen u en medewerkers elkaar tegen. Dit is uitgerekend de plek om even bij te praten, te informeren bij elkaar hoe het op zakelijke of privévlak gaat en nieuwtjes uit te wisselen. Bovendien vergroot het het saamhorigheidsgevoel als u voor uw medewerkers koffie haalt, of zij onderling dat doen."Als ondernemer wilt u uw medewerkers natuurlijk tevreden houden. Uit onderzoek is gebleken dat koffie daarbij een grote rol speelt, zo legt Keer uit. "Is het u bijvoorbeeld wel eens opgevallen hoe vaak goede koffie in vacatures zelfs als secundaire arbeidsvoorwaarden wordt genoemd? Goede koffie geeft een rustmomentje, maar ook daarna weer het gevoel dat men er weer tegenaan kan. Over slechte koffie zal dan ook hoogstwaarschijnlijk geklaagd worden."Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Keer legt uit hoe u als ondernemer ook kan bijdragen aan een betere wereld door een bewuste keuze te maken als het aankomt op koffie. "Bijvoorbeeld door te kiezen voor koffie met het certificaat van Rainforest Alliance. Zo helpt u de ontwikkeling van koffieboeren en de natuur en het milieu rondom plantages te beschermen."Ook dichterbij kunt u impact hebben door koffie te drinken. Ze benoemt dat bijvoorbeeld hun organisatie diverse initiatieven steunt in eigen land. "Voor ieder kopje koffie dat via ons gedronken wordt, gaat een cent naar een nationaal goed doel. Dit jaar is het doel gesteld om 150.000 euro te doneren aan Hulphond Nederland, het Nationaal Ouderenfonds en Jantje Beton."U ziet dat zoiets ogenschijnlijk simpels als een kop koffie op diverse manieren veel teweeg kan brengen!