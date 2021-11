Eenvoudig en veilig zakendoen met de Belastingdienst: nu en in de toekomst

19 november 2021 - Ook al is het niet het leukste van ondernemen, het voldoen aan je belastingverplichtingen hoort erbij. Denk aan het doen van je aangiften. Om het voor ondernemers gemakkelijker te maken, werkt de Belastingdienst continu aan het verbeteren van de dienstverlening. Bijvoorbeeld met het nieuwe portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk, waarop je allerhande belastingzaken regelt.

Arno van Dongen en Jeroen van Hulten van de Belastingdienst lichten de ambities toe. Arno is directeur MKB en Jeroen zet zich als programmamanager in om ondernemers te helpen hun transacties in één keer goed in hun administratie te verwerken, waardoor de administratie eenvoudiger, veiliger en minder foutgevoelig wordt.Van Dongen: "Als ondernemer is het belangrijk dat je zoveel mogelijk tijd in je onderneming kunt stoppen. Aan je belastingzaken moet je zo min mogelijk uren en geld kwijt zijn. Daar zijn we bij de Belastingdienst van overtuigd. Dit kan alleen als we ondernemers centraal stellen en de regeldruk verlagen. Met andere woorden: onze dienstverlening moet optimaal afgestemd zijn op de persoonlijke situatie van ondernemers én fiscaal dienstverleners. We zorgen ervoor dat ondernemers aangifte kunnen doen op een manier die bij hen past. Zo hebben ondernemers de keuze uit aangifte doen via professionele administratie- en boekhoudsoftware, een fiscaal dienstverlener of Mijn Belastingdienst Zakelijk door in te loggen met eHerkenning. Als ondernemer wil je snel zekerheid over de aangifte en aanslagen. Pas dan weet je goed wat je financiële situatie is."Van Dongen: "Ook voor ondernemers en fiscaal dienstverleners die gebruikmaken van software voor onder andere de loonaangifte en aangifte omzetbelasting, zijn we bezig met het ontwikkelen van faciliteiten om aangiftes makkelijker en foutloos te kunnen doen. Hiervoor zitten we regelmatig om de tafel met leveranciers."Van Dongen: "We werken momenteel samen met softwareleveranciers en koepelorganisaties aan het zogenaamde Referentie GrootboekSchema (RGS). Hiermee kunnen ondernemers en fiscaal dienstverleners hun financiële administratie standaardiseren waardoor er minder fouten in de aangifte ontstaan en ook koppelen aan Standard Business Reporting (SBR). SBR is de nationale standaard voor digitale uitwisseling van financiële berichten. Doordat de gegevens op een eenduidige manier worden vastgelegd, kunnen ze eenvoudig en snel verwerkt worden door allerlei instanties, zoals de KVK en de Belastingdienst."Van Hulten: "Verder zetten we in op het zo goed mogelijk ondersteunen van fiscaal dienstverleners. Onder meer door het vergroten van onze bereikbaarheid en door content op onze website relevanter te maken voor fiscaal dienstverleners. Dit is belangrijk, op basis van onderzoek weten we dat 75 procent van de ondernemers gebruik maakt van een fiscaal dienstverlener. Kortom, als we fiscaal dienstverleners optimaal faciliteren, kunnen zij op hun beurt ondernemers goed helpen."Van Dongen: "Uiteraard ook met ondernemers zelf. Voor hén doen we het. Verder werken we samen met partijen als BZK, Logius, KVK, CBS, verschillende banken en TU Delft. Bijvoorbeeld voor het doen van onderzoeken en testen."Van Hulten: "In de onderzoeken staan verschillende vragen centraal. Zoals: hoe kunnen we onze relatie met ondernemers verbeteren? Welke interacties hebben ondernemers met de Belastingdienst? En welke nieuwe technieken kunnen we inzetten voor het optimaliseren van die interacties? Op basis van de resultaten, maken we keuzes voor het verbeteren van onze dienstverlening. Daarbij staan eenvoud en veiligheid voor ondernemers voorop. Nu én in de toekomst."Van Dongen: "Veel ondernemers weten al dat het oude ondernemersportaal vanaf belastingjaar 2022 niet meer beschikbaar is voor de btw-aangifte. Zij zijn al overgestapt naar het nieuwe Mijn Belastingdienst Zakelijk, een fiscaal dienstverlener of administratiesoftware. Toch doen bijna drie op de tien ondernemers (29 procent) nog btw-aangifte via het oude portaal. Zij zijn op de hoogte, maar voelen nog niet de urgentie om over te stappen."Van Hulten: "We zien vooral dat rechtspersonen nog niet overstappen. Zij denken onterecht dat de aanschaf van het inlogmiddel eHerkenning geld kost. Terwijl er een compensatieregeling beschikbaar is wanneer je het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel gebruikt voor het doen van belastingaangifte. De machtiging aan een intermediair wordt niet gecompenseerd. Ook hoeven zzp’ers met een eenmanszaak geen eHerkenning aan te schaffen, zij loggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk in via DigiD. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vinden ondernemers meer informatie over de compensatieregeling."Van Dongen: "In een ideale wereld ‘verdwijnen’ wij als Belastingdienst uit het ecosysteem van de ondernemer. Wij willen toe naar een situatie waarin ondernemers bij een transactie direct aan hun belastingverplichtingen voldoen en daar niet meer aan het einde van elke maand, elk kwartaal of elk jaar naar hoeven om te kijken. Je hebt dan als ondernemer nergens meer last van. Niet alleen bij het doen van belastingzaken, maar bijvoorbeeld ook bij het doorgeven van je inkomensgegevens bij de bank. Dat kan eenvoudiger. Dit zal niet allemaal op korte termijn te realiseren zijn, mede door wet- en regelgeving, maar dat is wel waar we naartoe werken."Van Hulten: "De eerste stap die ondernemers nu kunnen zetten is de overstap naar een andere manier van aangifte doen. De tijd begint te dringen. We raden ondernemers aan om nu goed te kijken naar een manier van aangifte doen die het beste bij hun past. Ondernemers die gebruikmaken van het oude aangifteportaal kunnen het beste snel overstappen en ervoor zorgen dat ze hun zaken op orde hebben."Meer weten?Ga voor meer informatie over zakendoen met de Belastingdienst naar belastingdienst.nl/ondernemers of belastingdienst.nl/overstappen en stap direct over.