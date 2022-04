Groei in automatisering en collaboratieve oplossingen voor productie en logistiek

1 april 2022 - De wereldwijde markt voor magazijnrobots zal in 2030 volgens Allied Market Research naar verwachting stijgen tot 15 miljard dollar. Ook geloven experts dat magazijnen de komende jaren in rap tempo zullen digitaliseren en automatiseren.

Automatisering brengt veel voordelen met zich mee voor de logistieke sector. Met behulp van robots kunnen bedrijven de opslag en verplaatsing van goederen automatiseren met een hogere uptime en productiviteit. Automatisch geleide voertuigen kunnen bijvoorbeeld goederen vervoeren in vooraf gedefinieerde paden en effectief samenwerken met mensen in een magazijnruimte. Hierdoor kunnen werknemers die normaliter vorkheftrucks of vergelijkbare voertuigen besturen – of handmatig dozen op een pallet laden voor transport – hun tijd besteden aan meer complexe taken. Door dit soort werkzaamheden te automatiseren worden ook bepaalde veiligheidsrisico's geminimaliseerd die gepaard gaan met het verplaatsen, tillen of duwen van zware goederen.Daarnaast zorgen veelzijdige end-of-arm hulpmiddelen, zoals siliconen grijpers en zeer reactieve sensoren, voor meer flexibiliteit op de werkplek. Deze hulpmiddelen kunnen niet alleen kwetsbare producten zoals eieren, fruit en groenten veilig oppakken, maar ook op een veilige manier samenwerken met menselijke werknemers. Bovendien kunnen end-of-arm hulpmiddelen en robotarmen worden geïntegreerd in softwareoplossingen die de status van taken en de conditie van apparaten monitoren en hier uitgebreide rapporten over verstrekken.Langere wachttijden voor goederen, hogere operationele kosten en vertragingen in het transport zijn allemaal tekenen van verstoringen in de supply chain. Hoewel Nederlandse bedrijven al zijn begonnen met het toepassen van automatisering die de impact van deze verstoringen verminderen, is het de komende jaren belangrijk om collaboratieve automatisering te stimuleren.Voor een succesvolle implementatie van strategieën voor autonome samenwerking zijn ook kennis en expertise van cruciaal belang. Vooral bij het toepassen van deze nieuwe strategieën op bestaande bedrijfsprocessen. Gelukkig is de sector al begonnen om deze uitdaging aan te pakken. Leveranciers stellen hun kennis ter beschikking zodat bedrijven niet alleen de technologie begrijpen, maar ook de integratiemogelijkheden en de voordelen ervan leren kennen. Een voorbeeld hiervan is Learn OnRobot , een interactief platform dat gebruikers gratis stap-voor-stap gidsen biedt over het ontwerpen en implementeren van cobot-toepassingen.Naast leermiddelen en tools bieden sommige bedrijven nu ook robots as-a-service (RaaS) aan. Dankzij RaaS kunnen bedrijven innovatieve of autonome technologie implementeren in hun processen op een schaalbare en rendabele manier. Zo kunnen ook kleinere bedrijven hun processen automatiseren in plaats van dat zij te snel willen transformeren.Naarmate het gebruik van collaboratieve robots en automatiseringstools toeneemt, zien we dat steeds meer bedrijven gebruik maken van data om hun bedrijfsprocessen en -activiteiten te analyseren en te optimaliseren. Software-integraties, zoals WebLytics , bieden realtime monitoring en diagnostiek die de algehele effectiviteit van apparatuur bevorderen, trends voorspellen en de prestaties verbeteren. Dit soort data geeft managers meer controle en inzicht over de werking van cobots, waardoor ze betere beslissingen kunnen nemen voor procesoptimalisatie. Met geavanceerde inzichten kunnen bedrijven ook anticiperen op uptime of downtime als er ergens anders in de supply chain een verstoring optreedt. Zo kunnen ze datagedreven beslissingen nemen die van invloed zijn op de algehele efficiëntie van het bedrijf.Automatisering begrijpen en implementeren is essentieel om de uitdagingen van de huidige markt aan te kunnen en concurrerend te blijven. Bedrijven die gebruik maken van robotica zien de kosten teruglopen, de productiesnelheid toenemen, en meer efficiëntie en nauwkeurigheid in hun processen. In de steeds veranderende supply chain, geeft het gebruik van cobots en aanvullende software bedrijfsleiders meer inzicht in hun productielijn, helpt dit ze datagedreven beslissingen te nemen en hebben werknemers tijd om zich te richten op meer complexe, creatieve, winstgevende taken.