Vier manieren waarop cobots en end-of-arm-tooling (EoAT) de logistieke en productiesector ondersteunen

6 juli 2021 - Het lijdt geen twijfel dat COVID-19 de veranderingen op het gebied van productie en logistiek hebben versneld, zoals in vele andere sectoren. Deze sector in het bijzonder heeft echter snel processen moeten aanpassen om tegemoet te komen aan de verminderde arbeidscapaciteit, sociale onthouding en in sommige gevallen de toegenomen vraag naar producten. De kwaliteit van de productie of de verpakking van producten, de tijd die nodig is om een taak te voltooien en veiligheid zijn allemaal aspecten waarbij co-bots kunnen helpen om de werkplekken van de toekomst efficiënter te maken.

Cobots en EoAT helpen zelfs kleinere bedrijven automatiseren, aangezien zij kleinere takenreeksen kunnen uitvoeren

EoAT kan ook helpen bij het vervangen van bepaalde taken die vroeger door werknemers werden uitgevoerd (zodat werknemers taken kunnen uitvoeren die beter geschikt zijn voor de menselijke geest!), en de cobots zullen deze taken veel sneller uitvoeren

Eenvoudige programmering van veel van deze collaboratieve toepassingen, betekent dat zelfs mensen zonder uitgebreide technische expertise ze kunnen inzetten

Nu in de meeste bedrijven mensen afstand van elkaar moeten houden, wordt collaboratieve automatisering belangrijker. Manieren waarbij zowel cobots als regulier personeel samenwerken om taken op tijd en flexibel af te handelen wordt steeds meer gewaardeerd

Het gebruik van EoAT dat aansluit bij de behoeften van de werkplek kan ook helpen om taken sneller en preciezer af te ronden

Niet alleen waarborgen cobots de onderlinge afstand door ondersteuning te bieden bij activiteiten zoals palletiseren, verpakken en het veilig houden van werknemers tijdens COVID-19, maar veel cobots en softwaresystemen ondersteunen de algemene veiligheid op de werkplek in een productiebedrijf

Robots voeren de saaie, smerige en gevaarlijke taken uit - waardoor menselijke werknemers deze niet hoeven te doen en er meer ruimte komt voor ander werk in een veiligere omgeving

Software voor samenwerking met menselijke werknemers is doorontwikkeld om ervoor te zorgen dat de sensors stoppen en reageren op menselijke bewegingen, waardoor het risico op ongevallen tot een minimum wordt beperkt

Met flexibele eindeffectoren kunnen robots repetitieve taken consistenter en preciezer uitvoeren dan menselijke arbeiders, wat leidt tot een hogere ROI voor fabrikanten

De VGP20-grijper van OnRobot, bijvoorbeeld, kan onbeperkt worden aangepast. Hierdoor kan hij allerlei toepassingen automatiseren waarvoor anders pneumatische grijpers nodig waren, maar dan veel goedkoper en eenvoudiger. Zo wordt tot 90 procent bespaard op exploitatie- en onderhoudskosten in vergelijking met de inzet van traditionele pneumatische grijpers

Kunstmatige intelligentie en robots kunnen samenwerken met de mensen die nu in productie- en logistieke centra te werken, in plaats van dat zij banen vervangen. Met de integratie van cobots hoeven menselijke werknemers minder gevaarlijke of vuile taken uitvoeren. Hierdoor kunnen zij hun vaardigheden gebruiken voor andere werkzaamheden. Daarnaast kunnen robots repetitieve en tijdrovende handelingen in een veel consistenter en sneller tempo afhandelen (waardoor de marge voor menselijke fouten grotendeels wordt weggenomen).Hieronder vindt u enkele manieren waarop cobots en EoAT de logistieke en productiesector ondersteunen.