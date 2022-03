Werkgevers nog steeds voorzichtig ondanks coronaversoepelingen

11 maart 2022 - Werkgevers zijn opgelucht dat het kabinet de meeste coronamaatregelen heeft afgebouwd, maar ze blijven op de werkvloer voorzichtig. Werkgevers maken zich zorgen over het nog steeds hoge aantal besmettingen en het daarmee samenhangende ziekteverzuim. Zij willen blijven voldoen aan hun zorgplicht voor een veilige werkomgeving, maar weten niet precies hoe zij dit het beste kunnen doen.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Dat blijkt uit een ledenonderzoek van werkgeversvereniging AWVN. De 375 deelnemers vormen een goede afspiegeling van het Nederlandse bedrijfsleven. AWVN bepleit op basis van het onderzoek het helemaal verdwijnen van het thuiswerkadvies. Verder wil AWVN meer duidelijkheid van de overheid – nu zijn verplichte maatregelen bijna allemaal vervallen, maar worden deze nog wel geadviseerd. Dit creëert onduidelijkheid, want waarom zou iemand op kantoor nog afstand houden als dat niet meer hoeft in de supermarkt?In het onderzoek geven werkgevers aan dat zij het belangrijk vinden dat hun medewerkers (deels) op locatie werken. Werken op locatie zorgt voor sociale verbinding tussen collega’s, bevordert een goede bedrijfscultuur en maakt het inwerken van nieuwe medewerkers gemakkelijker. Bovendien maken werkgevers zich zorgen om de mentale gezondheid van medewerkers die langdurig hebben thuisgewerkt.Werkgevers zijn nog terughoudend en voorzichtig met het loslaten van de coronamaatregelen op de werkvloer. Zij maken zich zorgen om de fysieke gezondheid van hun medewerkers en kunnen zich niet veroorloven dat het sterk gestegen ziekteverzuim nog verder oploopt. Een meerderheid van de werkgevers blijft daarom voorzorgsmaatregelen adviseren of zelfs verplichten.Het thuisblijven bij klachten is de belangrijkste maatregel en is bij een ruime meerderheid van organisaties verplicht. Verder doen werkgevers er alles aan om besmettingen op het werk zoveel mogelijk te voorkomen door het blijven adviseren van hygiënemaatregelen, ventileren en inzetten van extra schoonmaak. Zij doen ook een beroep op hun medewerkers om zelftesten te gebruiken voor zij naar het werk komen en om nog steeds 1,5 meter afstand te houden van elkaar.Na twee jaar grotendeels thuiswerken zijn organisaties en werknemers gewend aan (deels) thuiswerken. Dat geldt ook voor sectoren waar de meeste medewerkers niet thuis kunnen werken. Ook in die sectoren werkt het kantoorpersoneel nu regelmatig thuis.