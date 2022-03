Bijna helft mkb-ondernemers wil vaccineren van personeel verplichten

2 maart 2022 - Mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening worstelen met het enorme aantal coronabesmettingen en het ziekteverzuim dat dit tot gevolg heeft. Door de toch al grote personeelstekorten geeft 44 procent aan dat hun personeel harder moet werken dan normaal, zeker nu de economie weer aantrekt. Veel ondernemers zijn dan ook voorstander van vergaande maatregelen om hun personeel aan het werk te houden.

Zo zou maar liefst 45 procent hun medewerkers - als dit wettelijk mogelijk was - verplicht laten vaccineren en bijna de helft stimuleert hun personeel om dit te laten doen. Hoewel sprake is van groei - ruim een kwart realiseerde in het vierde kwartaal meer omzet dan in de voorgaande drie maanden - maken mkb’ers in de zakelijke dienstverlening zich zorgen, zeker nu zij de NOW-steun en belasting (65 procent) moeten (terug)betalen en personeelstekorten snel oplopen. Het ondernemersvertrouwen is dan ook gedaald (-tien procentpunt) ten opzichte van het vorige kwartaal, blijkt uit de nieuwste editie van de MKB Barometer van Teamleader - leider in de markt voor Work Management-software - waarin ruim 300 Nederlandse mkb-ondernemers in zakelijke diensten hun visie geven over de status en toekomst van hun bedrijf.Voor mkb’ers heeft ziekteverzuim vaak een grote impact op de bedrijfsvoering, omdat zij vaak een klein aantal medewerkers in dienst hebben. Naast de uitdagingen die ontstaan door het uitvallen van personeel dat met corona is besmet, kampt 49 procent van de mkb’ers in de zakelijke dienstverlening met steeds hogere personeelstekorten. Ruim driekwart geeft aan dat zij hierdoor noodgedwongen kansen laten liggen waarmee zij hun omzet zouden kunnen vergroten. Mkb’ers doen er dan ook alles aan om hun personeel zo goed mogelijk te beschermen tegen het virus. Bij meer dan vier op de tien van de bedrijven geldt dat zij ongevaccineerd personeel liever niet op kantoor laten werken. Bijna één op de drie bedrijven geeft daarnaast aan het personeel actief te willen beschermen door andere ongevaccineerden buiten de deur te houden. Daarnaast voelen veel mkb’ers zich moreel verplicht om het contact met klanten te reguleren. 27 procent van de mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening geeft aan dat ongevaccineerd personeel geen contact meer heeft met klanten.Om de impact van het hoge ziekteverzuim, oplopende personeelstekorten en het (terug)betalen van NOW en uitgestelde belastingen het hoofd te bieden, richten veel ondernemers zich nu primair op het versterken van hun financiële buffers. Voor veruit de meeste mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening (37 procent) is het waarborgen van de financiële gezondheid van hun bedrijf of het aanvullen van buffers de belangrijkste strategische focus voor dit jaar. "Uit ons onderzoek blijkt dat mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening de wind in de rug hebben nu de economie weer aantrekt. Vergeleken met het laatste kwartaal van 2020 (+26 procent) en het derde kwartaal van 2021 (+25 procent) had een aanzienlijk deel van de mkb’ers in het vierde kwartaal van 2021 een hogere omzet. Ook is het aantal bedrijven met liquiditeitsproblemen gedaald," vertelt Jeroen de Wit, CEO van Teamleader. "Ondanks deze positieve ontwikkelingen maken veel ondernemers zich zorgen over hun financiële buffers en groeimogelijkheden en dat wordt voor een groot deel ingegeven door de enorme piek in het aantal besmettingen in combinatie met al hoge personeelstekorten."Desondanks zien veel mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening de toekomst rooskleurig tegemoet. Bijna drie op de vijf ondernemers zeggen positief tot zeer positief te zijn over de toekomst van hun bedrijf. Dit is wel een afname ten opzichte van het voorgaande kwartaal (68 procent). Bedrijven blijven de mogelijkheden verkennen om de impact van de personeelstekorten te verkleinen. Opvallend is dat veel ondernemers de budgetten voor het versterken van de bedrijfscultuur, het personeelsbeleid, het aantrekken van nieuw personeel en digitalisering grotendeels ongemoeid laten. De Wit: "Veel bedrijven bevinden zich na corona in een groeispurt die met de huidige medewerkers moeilijk is bij te benen. Zo geeft bijna de helft van de werkgevers aan dat hun mensen veel harder moeten werken dan normaal. Het is cruciaal dat zij goed naar hun bedrijfsvoering kijken om de arbeidsproductiviteit ook op andere manieren te vergroten. Zo kan investeren in digitalisering er voor zorgen dat bedrijven zich kunnen concentreren op wat écht belangrijk is . Ruim een derde van de ondernemers heeft door corona en thuiswerken meer aandacht voor digitalisering binnen het bedrijf en dat is een positieve ontwikkeling. Door digitalisering en het gebruik van bedrijfssoftware kunnen medewerkers sneller en efficiënter samenwerken, zodat kostbare tijd kan worden bespaard."