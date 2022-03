42 procent zzp’ers krijgt te weinig betaald

28 maart 2022 - Maar liefst vier op de tien Nederlandse zelfstandig ondernemers vinden dat zij onvoldoende financieel beloond worden voor het werk dat zij leveren. Dit blijkt uit onderzoek van GaragePark onder 792 Nederlandse zzp’ers, uitgevoerd door Panelwizard. Het lijkt erop dat de ondervraagden het ondernemerschap zich rooskleuriger hadden voorgesteld, want achttien procent van hen heeft het zzp-bestaan onderschat.

Vooral respondenten jonger dan 30 jaar hebben zich verkeken op zelfstandig ondernemen. Zo vindt maar liefst 53 procent van hen dat zij te weinig verdienen en heeft 32 procent het zzp-schap onderschat. Onder vijftigplussers liggen deze percentages met 34 en dertien procent beduidend lager. "Succesvol ondernemen is het mooiste dat er is, maar dat komt niet aanwaaien," zegt Rick Venema, directeur en oprichter van GaragePark. "Wanneer je de zzp’ers op onze parken gedreven aan hun bedrijf ziet werken, kun je al snel concluderen dat je die manier van de kost verdienen niet moet onderschatten. Tegelijkertijd begrijp ik dat elke onderneming vanuit een droom ontstaat, waardoor ik me goed kan voorstellen dat de praktijk voor startende ondernemers even tegenvalt."Een mogelijke verklaring voor onderschatting van het zzp-bestaan kan zijn dat zelfstandig ondernemers vooral op zichzelf zijn aangewezen. Zo zegt maar liefst een derde van de respondenten dat zij collega’s missen en vindt 31 procent van hen dat (overheids)instanties waaronder de KvK en banken onvoldoende begeleiding bieden aan startende ondernemers. Ook nu zijn het vooral zzp’ers jonger dan dertig jaar die wel een sparringpartner in de vorm van een collega (53 procent) of instantie (45 procent) kunnen gebruiken. Verder valt het op dat vrouwelijke zzp’ers vaker collega’s missen (35 procent) dan hun mannelijke evenknieën (28 procent). Venema: "Als zelfstandig ondernemer bepaal je alles helemaal zelf, van je werkdagindeling, tot je dienstverlening en bedrijfsstrategie. Hoewel die vrijheid heerlijk is, kan die ook best spannend zijn. Op die momenten is het toch wel fijn als je kunt sparren met soortgenoten of ervaringsdeskundigen."Verder blijkt uit het onderzoek dat maar liefst een kwart van de respondenten moeite heeft met het combineren van het zelfstandig ondernemerschap met zijn of haar privéleven. Onder zzp’ers jonger dan dertig jaar bedraagt dit percentage zelfs 43 procent, tegenover achttien procent onder de veertigplussers. Toch lijken de voordelen van het leven als zzp’er zwaarder te wegen: slechts zes procent van alle respondenten verwacht binnen een jaar weer in loondienst te werken. Venema: "Startende ondernemers staan vaak bekend als ‘jonge honden’, die dag en nacht bezig zijn met hun bedrijf. Begrijpelijk, want zeker in het begin wil je meters maken én komt er veel bij kijken. Toch raad ik iedereen een gezonde balans tussen werk en privé aan, want juist als zelfstandig ondernemer is steun vanuit vrienden en familie heel belangrijk."