Ondernemers worstelen met werk-privé balans

2 december 2021 - De meerderheid van de ondernemers verwacht dat de omzet aankomend jaar stijgt en geeft aan zich zorgen te maken over de hoge werkdruk die daaruit voortkomt. De werk-privébalans steeg op de agenda van ondernemers in een maand tijd van plek acht naar plek drie. Uit de maandelijkse Bedrijvenmonitor van Interpolis komt naar voren dat de meerderheid van zzp’ers de werk-privébalans slechts een voldoende geeft.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Ook laat de monitor zien dat mkb-ondernemers zich zorgen maken over de hoge werkdruk, wat kan leiden tot langdurig verzuim. Door het aantrekken van de economie verwachten ondernemers dat de omzet aankomend jaar zal stijgen, maar 47 procent van de mkb ondernemers geeft ook aan zich zorgen te maken over de hoge werkdruk die daarbij komt kijken. "Die zorgen worden gevoed door de krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast komen we opnieuw in een periode van veel thuiswerken, waardoor de grens tussen privé en werk vervaagt," aldus René Voets, directeur Bedrijven van Interpolis.De werk-privébalans verbeteren is in de top tien van zorgen van mkb"ers gestegen van plek acht naar plek drie in een maand tijd, blijkt uit de Bedrijvenmonitor. "We zien het probleem al anderhalf jaar. Doordat we opnieuw meer gaan thuiswerken verwachten we dat de juiste werk-privé balans vinden de komende periode nog lastiger zal worden. We maken ons dan ook zorgen om de gezondheid van de ondernemers." 21 procent van de ondernemers lukte het niet om in de pandemie een balans te vinden tussen werk en privé.De meerderheid van de zzp"ers geeft de werk-privébalans slechts een voldoende. Het creëren van momenten van ontspanning en niet altijd ja zeggen blijken efficiënte manieren om de werk-privébalans goed te houden.Voets: "Opvallend is dat ondernemers aangeven bewust meer tijd te maken voor ontspanning, maar wij zien dat het merendeel nog steeds te weinig aan ontspanning doet. Het dagelijkse ritme is flink verstoord. We raden ondernemers aan zich bewust te zijn van het verstoorde ritme, omdat het einde van de pandemie voorlopig nog niet in zicht is. De werk-privébalans niet op orde hebben kan leiden tot langdurig verzuim."Naast zorgen over de eigen privéproblemen, maakt 48 procent van de mkb-ondernemers zich ook zorgen over de hoge werkdruk bij werknemers. "Het is goed om te zien dat ondernemers zich over het algemeen steeds bewuster zijn van het welzijn van medewerkers. Met het oog op het vele thuiswerken, opnieuw onzekerheid over de duur van de pandemie en tegelijkertijd de aantrekkende economie die voor meer werk zorgt, is de zorg voor een juiste werk-privé balans hard nodig om langdurig verzuim te voorkomen," aldus Voets.