In 2022 tariefstijging van zeven procent voor zzp’ers en gedetacheerden

5 januari 2022 - Flexibel werkenden, meer specifiek zzp’ers en professionals in dienst van detacheerders, worden in 2022 naar verwachting gemiddeld zeven procent duurder. Een hoogopgeleide professional kan het uurtarief gemiddeld met vijf procent verhogen. Voor praktisch opgeleiden stijgt het uurtarief nog harder: tien procent.

Dit blijkt uit een door Intelligence Group ontwikkeld tariefvoorspellingsmodel voor 114 beroepen, dat zij dit jaar in samenwerking met HeadFirst Group voor het eerst presenteert.Binnen praktisch opgeleide beroepsgroepen worden de grootste stijgingen verwacht. Vooral bij machinemonteurs (44,6 procent), loodgieters en pijpfitters (36,7 procent), timmerlieden (32,6 procent), elektriciens en elektronicamonteurs (28,5 procent), assemblagemedewerkers (28,5 procent), land- en bosbouwers (25,8 procent), lassers en plaatwerkers (24,8 procent) en vrachtwagenchauffeurs (23,9 procent) spinnen garen bij de schaarste aan hun kunde. Onder hoogopgeleide professionals is het de elektrotechnisch ingenieur die het uurtarief het hardst kan laten of zien stijgen (>twintig procent), gevolgd door managers in verkoop en marketing (15,3 procent) en ICT (14,3 procent). Ook databank- en netwerkspecialisten en technici bouwkunde en natuur kunnen verwachten dat hun tarieven met minimaal tien procent omhooggaan.Enkel de praktisch opgeleiden beroepsgroepen buschauffeurs en trambestuurders zien hun tarieven onder druk staan, met een kleine daling van 1,3 procent. Voor hoogopgeleiden geldt dat voor bibliothecarissen en conservatoren (2,6 procent) en managers logistiek (8,2 procent).Han Kolff, CEO bij HeadFirst Group: "Het is een lang gekoesterde wens om voorspellend vermogen te brengen in de uurtarieven van ingehuurde professionals. Dit biedt zzp’ers en detacheerders zicht op hun marktpositie, evengoed kunnen opdrachtgevers de prognose gebruiken om de inhuurkosten voor volgend jaar te budgetteren. Een volgende stap in het slim inzetten van data bij het organiseren van flexibele arbeid."Het tariefvoorspellingsmodel is gebaseerd op negen factoren, waaronder de inkomensontwikkeling van zzp’ers, inflatie, economische groei en vacaturegraad. Geert-Jan Waasdorp, directeur en oprichter Intelligence Group: "Tariefstijgingen worden primair verklaard door een constante jaar-op-jaar verhoging van 1,8 procent. Logischerwijs speelt inflatie daarin een belangrijke rol, maar ook de ontwikkeling van de vacaturegraad - het aantal openstaande vacatures per 1.000 banen - heeft invloed. Naarmate deze daalt of stijgt en dus de markt krapper of ruimer wordt ten opzichte van het jaar daarvoor, beweegt het tarief mee. Deze twee factoren verklaren grotendeels de variantie in het voorspellingsmodel."De Talent Monitor ‘Hyperschaarste op de arbeidsmarkt’ is gratis te downloaden op headfirst.group