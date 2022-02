Een op de acht zzp’ers overweegt te stoppen door coronamaatregelen

4 februari 2022 - Momenteel overweegt twaalf procent van de zzp’ers door de coronamaatregelen te stoppen met hun onderneming. Door alle maatregelen hebben vier op de tien zelfstandigen te maken met teruglopende inkomsten. Vijftien procent van de zelfstandig ondernemers moet zelfs genoegen nemen met een inkomen minder dan het sociaal minimum van € 1.078 per maand.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

De verschillen per sector zijn groot. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Knab onder 2.500 zzp’ers.De overheid spoort ondernemers in getroffen sectoren aan om zich om te scholen. Daar voelen negen op de tien ondervraagde zzp’ers echter niets voor. Binnen elke sector is de animo om in loondienst te gaan groter dan de animo om zich om te scholen. Vooral in de horeca (38 procent), persoonlijke dienstverlening (26 procent) en culturele sector (25 procent) overwegen veel zzp’ers in loondienst te gaan.Van de zzp'ers met een inkomen onder het sociaal minimum, geeft slechts twaalf procent aan in aanmerking te komen voor de versoepelde bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz). Een percentage dat waarschijnlijk hoger kan zijn, aangezien bijna de helft van de ondervraagden deze regeling niet kent.Bbz is een gemeentelijke regeling die kijkt naar de levensvatbaarheid van de onderneming en in sommige gevallen naar het vermogen van de zzp’er. Alle gemeenten bepalen hun eigen aanpak. Het duurt soms weken voordat de zzp’er de steun krijgt waar hij of zij recht op heeft.Gemiddeld verdient 42 procent van alle zzp'ers minder door de coronamaatregelen. In de horeca ligt dit percentage veel hoger (85 procent), gevolgd door de cultuursector (79 procent) en persoonlijke dienstverleners zoals kappers (59 procent). Zzp'ers in de bouw komen er relatief gezien het beste vanaf. Van hen geeft 26 procent aan minder te verdienen door de maatregelen.