Coronapandemie maakt verzuimmanagement nog belangrijker

1 februari 2022 - De corona pandemie duurt langer de meeste mensen konden bedenken. Dat leidt tot een hele andere invulling van je dagelijkse leven. Ook op de werkvloer zijn de gevolgen merkbaar. Je hebt een protocol waar iedereen zich aan moet houden om zo hygiënisch mogelijk te werken en om op afstand met elkaar en je klanten om te gaan.

Maar ook op het gebied van verzuimmanagement is de druk behoorlijk toegenomen. En is het nu meer dan ooit belangrijk dat je de zaken op het gebied van verzuimmanagement als werkgever goed op een rijtje hebt. Aaron Tops, adviseur van Visa Verzuim , legt de voordelen van een goed verzuimmanagement beleid uit tijdens de coronapandemie."Bij de ziekmelding van een werknemer heb je vanuit de overheid te maken met een aantal regels en wetten. Daar is nu nog een extra handeling bijgekomen. Je moet niet alleen zorgen dat je de ziekmelding van de werknemer volgens de vastgestelde regels van het verzuimprotocol uitvoert. Je moet ook rekening houden met het feit of de werknemer wel of geen corona heeft opgelopen. Want als dat op de werkvloer is gebeurd, is de kans groot dat meerdere collega's zich de komende periode ziek zullen melden. Houd dus goed de regels met betrekking tot de quarantaine check in de gaten. En vergeet daarna niet om de juiste procedures rond de ziekmelding te volgen." aldusTops.Hij vervolgt: "Als het tegenzit, heb je te kampen met een extra hoog ziekteverzuim in de coronaperiode. Dit drukt op je bedrijfsvoering. Niet alleen omdat er minder personeel aanwezig is om je bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Het verzuimmanagement neemt ook meer tijd in beslag. Daarom is het belangrijk om het verzuimmanagement in goede banen te leiden. Een verkeerde registratie van een ziekmelding, of het niet volgen van het verzuimprotocol kan vervelende gevolgen hebben voor de lange termijn. Zeker omdat je volgens de Wet verbetering Poortwachter verplicht bent om het loon van je zieke medewerker door te betalen. En als de registratie niet goed gebeurt, of onvolledig is, kan dat een lange nasleep krijgen. Op het moment dat je kunt vertrouwen op een goed verzuimmanagement, heb je daar in ieder geval geen extra stress van."Tops geeft aan dat het doel van het opstellen van een verzuimprotocol er niet alleen is om alle processen in het verzuimtraject goed in beeld te hebben maar ook om op de juiste momenten de juiste stappen te zetten op weg naar het herstel van de werknemer. "Je spreekt in het protocol ook af hoe je als werkgever en werknemer met de ziekmeldingen omgaat. Op welke manier en op welk moment de werknemer zich ziekmeldt bijvoorbeeld. Ook is vastgelegd wat je als werkgever zult doen om de werknemer te helpen naar een spoedig herstel. In normale omstandigheden kun je hier wellicht een andere rol in spelen dan in een tijd van een pandemie. Je hebt dit ook als werkgever niet onder controle. Maar toch kun je het verzuimmanagement zo volledig mogelijk toepassen. Geef de medewerkers desnoods in een aanvullende verklaring zo duidelijk mogelijk aan hoe de ziekmeldingsprocedure is en vermeld daarbij ook duidelijk de quarantaine regels. Op deze manier schep je duidelijkheid en voorkom je wellicht dat er onnodig nog meer besmettingen op de werkvloer ontstaan."