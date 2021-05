EU btw-regels: verrassend prijskaartje bij pakketjes buiten de EU

26 mei 2021 - Chinese en andere buitenlandse webshops zijn het walhalla voor koopjesjagers. Frits van den Bos, innovatiemanager GS1 Nederland: "Met een paar muisklikken vult de consument zijn winkelmandje voor spotprijzen. Van kleding tot drones, er zijn veel populaire webwinkels om goedkoop te shoppen. Maar let op: vanaf juli gaan we ook 21 procent btw betalen als een pakketje 22 euro of minder kost. Laat dit niet de verrassing voor consumenten zijn."

Online retailers en logistieke dienstverleners kunnen vlotter samenwerken en met meer partners samenwerken

Online retailers zullen consumenten makkelijker meer leveringsopties kunnen bieden

Consumenten zullen vaker de afleveroptie kunnen kiezen die ze echt willen

Consumenten en online retailers kunnen al hun bestellingen op dezelfde manier volgen op basis van SSCC

Verspillende en foutgevoelige activiteiten (bv. heretikettering) zullen worden geëlimineerd

Bezorgdiensten zullen betrouwbaarder worden en de kosten van de leveringsdiensten dalen

De markt voor grensoverschrijdende leveringen groeit sterk. De douane verwacht de komende jaren een jaarlijkse groei van vijftien procent. Vanuit de Thuiswinkel Markt Monitor blijkt dat we in 2019 een bedrag van 1,1 miljard euro uitgaven aan producten vanuit het buitenland. De Chinese webwinkels, zoals AliExpress staan met bijna 33 procent op de eerste plaats. Per 1 juli wordt de btw-vrijstelling voor ingevoerde producten met een waarde tot 22 euro afgeschaft. Dit betekent dat die pakketten dat nu als ongecodeerd poststuk de EU binnenkomt, straks moet worden aangegeven bij de douane.Met de nieuwe EU btw-richtlijn moeten we 21 procent aan btw gaan betalen voor een pakketje van buiten de Europese Unie. De EU wil hiermee een eerlijk speelveld creëren. In de praktijk zou het na 1 juli volgens Van den Bos er als volgt uit kunnen zien: voordat de postbezorger voor uw deur met een pakketje staat, hebt u van de vervoerder eerst nog een betaalverzoek per sms of per mail gekregen. Misschien bent uwel verrast dat door de nieuwe regels en blijkt opeens dat u nog een verschuldigd bedrag moet bijbetalen. Een reden voor u om het pakket niet in ontvangst te nemen.Van den Bos: "Mocht u dus iets van 22 euro kopen gaat u vier euro 84 aan btw bijbetalen en zo ongeveer dertien euro aan handlingskosten voor de bezorger. Dan bent u geen 22 euro kwijt voor het product, maar bijna 40 euro. In hoeverre gaat de consument dan nog online (fun)shoppen als die te maken krijgt met ruim 80 procent aan extra kosten. In mijn optiek is de meest klantvriendelijke route om dit niet aan de consument of de pakketbezorger over te laten, maar door de marktplaatsen te laten regelen. Zij zijn de meest aangewezen partij om de btw-aangifte te verzorgen.""Het is het beste om marktplaatsen de btw-aangifte te laten verzorgen want zij weten wie er koopt, tegen welke prijs en waar het pakket moet worden afgeleverd. Zij weten dus welk btw-tarief ze moeten berekenen. En de klant weet direct wat hij moet betalen, inclusief de btw.Zij kunnen verder de autoriteiten voorzien van unieke identificaties voor het product, het Global Trade Item Number (GTIN), de verkooptransactie een Global Shipment Identification Number (GSIN) waarin de prijs is vastgelegd en de pakketidentificatiecode, een GS1 Serial Shipping Container Code (SSCC) om een geautomatiseerde controle mogelijk te maken. Op die manier kan de klant zijn pakket zonder problemen tegemoet zien."Het gebruik van deze wereldwijd unieke GS1 identifiers legt ook de basis voor het kunnen managen van een complexe klantgerichte logistiek. In het GS1 Global rapport ‘Transforming the Last Mile zien we hoe bedrijven hun processen effectief kunnen inrichten. Dit om aan de hoge verwachtingen van de consument in de omni-channelwereld te voldoen. Belangrijk, want de enorme groei in online verkopen betekent uiteraard ook een sterke stijging van het aantal leveringsplaatsen - van duizenden naar miljoenen. Veel kleine leveringen met korte levertijden. Bovendien hebben klanten meer dan ooit verschillende leveropties: in de winkel, click-and-collect, levering aan huis, levering op een afhaalpunt en meer.In een grensoverschrijdende e-commercewereld is een unieke identificatie van pakketten nuttig voor alle partijen in de keten. Ze kunnen via het GS1 pakketlabel gegevens aan het fysieke pakket koppelen. Pakketverzenders kunnen door de SSCC te gebruiken, de route van een pakket makkelijker volgen tot aan de consument.Een GS1 pakketlabel is een manier om de interoperabiliteit tussen online retailers, vervoerders en andere partijen in de pakketbezorgingsketen te optimaliseren, doordat pakketverzenders nu dezelfde labels kunnen gebruiken voor alle pakketten. Het levert tal van voordelen voor consumenten, online detailhandelaren en vervoerders op: